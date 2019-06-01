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「我以為她會回來學大提琴」11歲女童喪生隨機殺人案...夢想劃下休止符

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▲▼川崎隨機殺人案造成2人死亡，其中一名喪生的女童學大提琴的願望再也無法實現。（圖／路透）

▲11歲女童學大提琴的願望再也無法實現。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

日本神奈川縣川崎市5月28日發生隨機砍人事件，造成2死17傷，其中一名死者是小學6年級的女童栗林華子，從3歲開始學大提琴，因為補習而暫停，原本希望初中後繼續拉琴，這個夢想再也無法實現。

根據《朝日新聞》報導，11歲的栗林華子受到母親影響，3歲開始學大提琴，不只是音樂，充滿好奇心的華子對許多事情都很有興趣，活潑的個性也常常炒熱課堂的氣氛。華子也是體貼的孩子，她的包包常常裝滿了零食糖果，無私地分給其他的同學，偶爾也會開玩笑，個性幾乎和她的母親一樣，同時也是獨特的孩子。

華子的母親淚流滿面地回憶當時情景，她並沒有見到悲劇發生的過程，當時開車送華子到車站後回家，從朋友的訊息中得知這件事後，她隨即確認華子手機的GPS訊號，發現華子在現場一動也不動。

▲▼川崎隨機殺人案造成2人死亡，其中一名喪生的女童學大提琴的願望再也無法實現。（圖／路透）

▲隨機殺人案發生後，民眾前往案發現場弔唁。（圖／路透）

「我以為她還會回來學琴。」64歲的大提琴老師佐藤明口上次見到華子是在今年的3月，當時華子為了上補習班而暫停大提琴課，這也是他們最後一次見面。事件發生後2天，佐藤明口拜訪了華子的家，悲痛地說，在那一瞬間，華子變成無家可歸的人了，雖然臉上有些刮痕，但表情依然溫柔，就好像睡著了一樣，他在案發現場輕輕握住華子的手對她說「大提琴很有趣」，然而華子的願望已經無法實現了。

該起案件僅僅發生了10秒鐘，共有19人遭砍傷，分別是17名小學生、2名成人，其中有2人送醫急救後不治，而行凶男子也在犯案後自砍頸部死亡。

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