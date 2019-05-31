南韓隊「腳踩冠軍獎盃」還撒尿　惹怒中國下場出爐了！

▲南韓國青隊隊員29日奪得在大陸四川舉辦的熊貓杯邀請賽冠軍後，一名隊員在頒獎典禮上將冠軍獎杯踩在腳底。（取自冰河白冰微博）

圖文／鏡週刊

中國四川近日舉辦「熊貓盃」國際青年足球賽，由韓國隊打敗地主中國隊贏得冠軍，29日舉行閉幕式，卻有南韓球員腳踩冠軍獎盃，甚至對獎盃做出「撒尿」動作，引起中國網友撻伐。事後雖然南韓全隊公開道歉，但最後主辦單位仍決定收回獎盃。

南韓隊29日以3比0擊敗地主中國隊後，以3戰全勝奪下冠軍。但在頒獎典禮上，卻有南韓隊員將冠軍獎杯踩在腳底，當天在現場的攝影師稱，還有隊員隊獎盃做出「撒尿」動作，連其他隊員都看不下去，出面制止這行為。

有人將南韓隊腳踩獎盃的照片上傳網路，立刻引起中國網友強烈不滿，成都市足協更在微博上發聲明表示，「該隊員的行為是對熊貓杯賽事的嚴重侮辱」，要求韓國隊必須公開道歉，也表示不歡迎違背體育道德和精神的隊伍來參賽。

▲30日上午韓國隊領隊、主教練、涉事球員等來到「熊貓盃」組委會，再次向組委會鄭重道歉。（圖／翻攝自微博「成都市足協」）

南韓隊昨（30）日凌晨公開鞠躬道歉，肇事球員親自念出道歉信懺悔，韓國隊總教練也單獨錄製影片致歉，希望能透過運動，和中國保持良好關係。但經熊貓盃組委會研究後決定，將收回韓國隊的冠軍獎盃，組委會也重申，不歡迎任何有違背體育道德、精神的球隊參賽。



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