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明洞美妝店失寵「新霸主Pierrot」崛起！　假日湧1萬遊客瘋狂掃貨

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▲南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝）

▲明洞是觀光客血拼時必去的景點。（圖／記者張克銘攝）

國際中心／綜合報導

過去觀光客到韓國一定會去首爾明洞的美妝店掃貨，不過當地店家發現，最近化妝品似乎已經退燒，新崛起的是生活用品店「Pierrot」，平均假日會超過1萬名客人光顧，其中有6成都是外國遊客。

據《中央日報》報導，說到首爾明洞，許多人想到的都是美妝商圈，有各式各樣韓系品牌化妝品，讓愛美的女遊客為之瘋狂，但現在這個印象逐漸被顛覆。明洞商家透露，化妝品的「全盛時期已結束」，現在上門消費的客人明顯減少，已經沒有以前這麼熱鬧。

▲明洞買美妝必知「隱藏服務」。（圖／記者蔡靜宜攝）

▲現在明洞知名的不只美妝店，生活用品店更受歡迎。（圖／記者蔡靜宜攝）

取而代之的新霸主是去年12月新開的「Pierrot」，專賣各種生活用品，從特色零食、傳統伴手禮，到體重計、水壺、電鍋等等應有盡有，多達1000多種商品，大大受到遊客歡迎，每逢假日店裡總是塞爆的景象。

Pierrot部長李準熙（音譯）表示，明洞站有Pierrot和大創（Daiso）總店，遊客可以在同一站就把所有東西買齊，相較於其他美妝店，生活用品雜貨店可以選擇的種類更多，客群也就更廣泛，「這2家店目前已經是遊客必掃貨的景點」。

大創明洞總店店長金素貞則指出，店裡有70%的商品價格都低於2000韓元（約台幣53元），特別受到小資族群或年輕遊客的喜愛。

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關鍵字：美妝,明洞,Pierrot,Daiso,日韓要聞

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