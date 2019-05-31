逼3子女戴犬用防吠項圈管教　狠父認了：沒寫作業就電擊

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國際中心／綜合報導

日本福岡縣45歲的無業男子後藤孝宏被指控，涉嫌強迫3名子女戴上寵物用的防吠項圈，其中17歲的長女疑似已經受虐長達10年，11歲的小兒子手臂則有輕微燒燙傷。雖然這名狠父29日已被逮捕，但日本網友們都覺得很扯，紛紛在推特轉貼新聞希望相關單位嚴懲。

根據《日本經濟新聞》報導，福岡縣小倉南警察署發表聲明表示，後藤孝宏被指控用防吠項圈來管教子女，只要發現他們作業沒寫完，就會進行電擊懲罰，直到今年2月底17歲的長女向師長哭訴，整起事件才曝光，而13歲的次女以及11歲的小兒子事後已相繼獲救，目前3人被安排前往不同的地方安置。

▲後藤孝宏強迫3名子女戴上犬用防吠項圈管教。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關，下同）

由於後藤孝宏到案後隨即坦承犯行，警方推測，雖然兩名女兒身上都沒有外傷，但長女可能長期受虐，時間不排除超過10年，而小兒子的手臂有明顯的輕度燒燙傷，究竟詳細的事發經過為何，後續會再繼續深入追查。

而日本網友們看到這起虐童案，都覺很不可思議，紛紛在推特轉貼相關新聞報導，並留言希望相關單位嚴懲，「這樣的傢伙沒有當爸爸的資格」、「在發生憾事之前就把爸爸逮捕，真是太好了」、「把小孩當狗養，他才應該把自己隔離起來吧」。

▼11歲的小兒子獲救時，手臂有輕微的燒燙傷。