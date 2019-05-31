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雲林不爽公投擬「不參與全國性公投」　28歲圓仔花議員霸氣開嗆：尊重公投才有專法

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▲▼圓仔花議員廖郁賢在議會上霸氣怒嗆張麗善。（圖／翻攝自廖郁賢-時代力量雲林縣議員臉書）

▲圓仔花議員廖郁賢在議會上霸氣怒嗆張麗善。（圖／翻攝自廖郁賢-時代力量雲林縣議員臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台灣成為亞洲第一個合法同婚國家，並且同婚專法正式實施之後，相關的議題卻在各地方議會不斷發酵。雲林縣議員王又民在議會中指出，公投結果不尊重民意，還要花費地方鄉公所的預算，「雲林縣從此以後，不參與全國性公投」。時代力量的「圓仔花議員」廖郁賢對於這樣的問政相當不以為然，霸氣開嗆捍衛性別平權與公投法。

雲林縣議員王又民在27日的議會發言時首先強調，「我們尊重同婚，不要說我們反同，我們都沒有，不要刻意抹黑，引起對立，對我們攻擊，這樣對我們不公平，但是我們是反對不當的課綱來入侵我們的雲林，我們要強調，我們是在反不當的課綱」。

王又民接著切入公投的議題，「縣長我們每一次選舉辦的公投，在選舉裡面的預算額增加多少？」

雲林縣長張麗善回答，「增加多少經費，我是沒有辦法統計啦」。

民政處長代答，「雲林縣每一次辦公投，差不多要增加400萬公投，部分市選委會出，部分是鄉公所出，經費來自自有財源，是地方公所編列，也就是百姓的血汗錢」。

王又民說，縣長啊！中央來叫你來辦一個公投，地方就要配合辦理，辦理公投的費用又要花我們的稅金，辦的公投不管有贊同沒贊同，結果都是他們（中央政府）說的算，這個公投難道還要再辦下去？

▲▼雲林縣議員王又民質詢張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

▲雲林縣議員王又民質詢張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

張麗善說，「到目前為止，所舉辦的公投，可能造成很多民怨，因為中央政府也不承認這樣的公投，他們用另外的一個方式，用立法院表決的方式，當然有很多人認為這是一個違憲、也違法，我在這裡是希望中央政府聽取民意，也尊重民意」。

王又民問張麗善，支出的財源或預算權力在議會，以後辦公投的話，不願意出這條錢辦一個沒意義的公投，「你覺得可行嗎？」

張麗善回答，「再地方自治，我會尊重議會的決定」。

王又民點名民政處，「研議雲林縣從此以後不參與全國性的公投，你看有可行性嗎？為什麼我會這樣說你知道嗎？因為公投的結果都不尊重民意啊！都他們（中央政府）說的算啊！這種還要花我們的錢，還要繼續走嗎？」

對於這答詢內容，28歲的時代力量「圓仔花」議員廖郁賢在28日的發言直嗆，「我從來沒有想過，雲林縣這麼的荒謬！」一直扭曲性平教育的重要，「我不法接受，4年後我會中、不會中，都不關你們屁事，我來選舉不是來為了選票，我不會為了選票，犧牲真正該說的話」。

▲▼圓仔花議員廖郁賢在議會上霸氣怒嗆張麗善。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

▲廖郁賢強力捍衛性平教育。（圖／翻攝自雲林縣議會直播）

廖郁賢痛訴，把性平教育導向同性戀有多過分？如果被霸凌的是你的孩子呢？「我就是那個被霸凌的小孩！你知道小時候我小時候在雲林念書，國小、國中、高中我有多少時間不敢進學校，進校門之前都要先哭，我不敢去學校耶！為什麼？我小時候剪短頭髮，我練田徑的，有人脫我褲子、有人先我裙子、有人壓我的頭去喝馬桶水，如果雲林縣沒有辦法做性別教育，雲林的小孩會有多辛苦，會有多少的廖郁賢！」

廖郁賢話鋒一轉提到公投法，不懂公投法、不懂法律可以「拜託來問我」甚至可以來開讀書會，免費告訴大家什麼叫地方的公投法，748（釋憲案）根本沒有違憲，行政院長蘇貞昌有講，民法一個字都沒修，「雲林縣民善良、樸實，不代表他們可以無知，請你（張麗善）不要因為用一個民代的角度，讓雲林縣被看笑話！」

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關鍵字：圓仔花議員,時代力量,廖郁賢,王又民,張麗善,性平教育,性別平權,同婚,748釋憲案

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