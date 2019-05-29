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才開口「同婚過了」台下婆媽一片皺眉⋯最後反應卻讓她落淚鞠躬！

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▲▼同婚登記第一天，作家陳雪及早餐人受訪。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播） 。
▲同婚合法正式上路後，許多同志伴侶已完成登記。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

推動性平教育並讓人理解同志，或許有更溫柔的方式！儘管釋字748同婚專法通過，卻仍有許多反同、不理解與不認同的民眾，一位長期推動性別教育的講師周雅淳，日前帶領繪本工作坊時，成員幾乎是40歲以上的媽媽，許多甚至當了阿嬤，當她才開口「748過了…」，台下一片皺眉並露出不贊同的表情；不過她一邊克服「皮皮剉」、一邊拋出問題對話，台下學員最後的反應讓她感動到紅了眼眶還鞠躬道謝！

周雅淳在5/24同婚登記上路的隔天，以講師身份帶領繪本工作坊，才開口「748過了」，台下成員普遍露出不贊同的表情，她坦承雖然內心皮皮剉，但依然繼續說著「昨天已經可以看到很多同志伴侶結婚」，雖然說完之後，大家得表情變得更負面了，甚至有人已經張嘴準備反駁，她仍趕緊繼續說「所以以後可能會出現很多同志家庭的小孩，大家有沒有想過，如果他出現在你講繪本的課上，你要怎麼對待他？」

學員們似乎沒料到她會這麼問，大家都呆住了，有人回答「一樣啊」，她卻反問：「可是喔，我們現在講那麼多家庭的繪本，講的時候都會說把拔、馬麻怎麼樣，今天如果出現一個小孩，跟你說『我沒有馬麻，只有把拔跟把鼻』的時候，你要怎麼回應他？」

請繼續往下閱讀...

當所有成員繼續愣住、回答不出時，她趁勢補了一段：「對啊，我們怎麼回應呢？我們總不能跟小孩說，男生跟男生不能在一起，你的把拔跟把鼻是變態吧？可是依照現在社會講這件事的方式，以後就是會跟小孩這樣說喔，我們真的要這樣說嗎？沒有要現在回答我，但大家可以放在心裡想一下。」

她播放一部動畫短片《Mythopolis》給學員們欣賞，該短片用希臘神話的角色，述說一位單親媽媽與小孩走散的故事，當小孩走失時，牧羊人帶著孩子挨家挨戶敲門、幫他尋找母親，而每個出來應門的「家庭」都長得很不同。

後來有一位學員坦承自己是老師，上台報告時分享「說真的，男男結婚或者女女結婚，我現在還是不能接受，但我在意孩子，我們要對小孩公平，不能因爲我們個人的想法影響孩子，所以我們要試著去學習接受……。」也提到動畫中，「每個出來應門的人都長得那麼不同，每個家門後面都是一個不同的家。」

周雅淳聽到這之後，瞬間眼眶紅了，而且努力睜大眼睛、不讓眼淚掉下來，她對成員們說：「我很激動，我想為我自己和我昨天眾多結婚了的朋友向大家說謝謝。」而成員們得知她是被「婚訊」洗版而非「新聞」都很驚訝，又得知許多同婚伴侶已有小孩時更震驚，像是聽到外星故事，但媽媽們聽到「結婚」還是很高興。

周雅淳繼續說「大家知道自己很不容易嗎？（台下困惑的臉），其實大家是被迫改變的，如果繼續不要看到同志，或者就是不認識同志，對原本的生活沒有影響，其實是這個法律訂出來後，大家反而要打破自己一輩子的價值觀。我覺得我剛剛聽到讓我非常感動的話，大家願意放下自己本來的排斥，讓這個社會上更多人可以過得更好，我要謝謝大家願意接受被迫改變。」說完她向大家鞠躬，台下響起一片掌聲，讓她感動回應：「你們才是值得這些掌聲的啊各位。」

她將這段經歷和感動寫在粉專分享，很快獲得破千讚、數百分享，網友也紛紛留言「讀到都要哭了！」也有不少人表示「其實從被改變的人立場看過去，確實他們也很不容易。」「原來站在不理解或無法接受的人立場上，他們也是要改變大半輩子的價值觀」「之前總是覺得那些人無法溝通，現在比較能同理我的父母了！」「在意孩子、要對小孩公平的這位老師，請接受我誠摯的敬意（鞠躬）」

▲▼ 才開口「同婚過了」台下婆媽一片皺眉⋯最後反應卻讓她感動鞠躬！（圖／臉書「單親媽媽和她的小孩」）
▲周雅淳的孩子周米謎備受課堂成員們寵愛，很快就從教室角落混到某一組裡面，大家在討論寫大字報，她跟人家畫同一張紙，也畫下動畫Mythopolis 裡的小鳥。（圖／臉書單親媽媽和她的小孩

▼周雅淳全文如下，原文發表於臉書「單親媽媽和她的小孩」，經作者同意轉載：

[性別] 正在發生的改變。

這兩天帶一個繪本工作坊，成員組成的年齡層跟我之前的演講對象相當不同，幾乎都是四十歲以上，好幾位已經當了阿嬤。這兩天除了我講課外，總共請大家分組操練了三次教案，在第一個教案分享時，發生了一件讓我萬分感動的事。

雖然我跟主辦人都知道同志議題大概會讓這樣的成員組合難以消化，但第一天上午講性別基本概念時，我還是試了一下水溫（我是勇敢的人）。

我說「748過了」，台下普遍露出不贊同的表情（此時我的內心小人皮皮剉「拜託不要自己第一天就毀了所有可能性」），我繼續「昨天已經可以看到很多同志伴侶結婚」，大家表情更負面了，已經有成員張開嘴看起來就要反駁我，我趕快繼續說（一秒都不能被打斷啊）：「所以以後可能會出現很多同志家庭的小孩，大家有沒有想過，如果他出現在你講繪本的課上，你要怎麼對待他？」

大家沒想到我有這一問，都呆了，有人說：「一樣啊。」我說，可是喔，我們現在講那麼多家庭的繪本，講的時候都會說把拔馬麻怎麼樣，今天如果出現一個小孩，跟你說「我沒有馬麻，只有把拔跟把鼻」的時候，你要怎麼回應他？

大家完全回答不出來，我趁勢補了一段：「對啊，我們怎麼回應呢？我們總不能跟小孩說，男生跟男生不能在一起，你的把拔跟把鼻是變態吧，可是依照現在社會講這件事的方式，以後就是會跟小孩這樣說喔，我們真的要這樣說嗎？沒有要現在回答我但大家可以放在心裡想一下。」（趕快見好就收以免太逼迫變成反效果）

第一天下午我放 Mythopolis 給大家看。老讀者們還記得這部可愛的卡通嗎？用希臘神話的角色畫一個單親媽媽和她的小孩的故事，還沒看過的新朋友，我把連結放在最下面，非常推薦。

看完後我請大家分組討論會怎樣跟孩子討論這部影片。有一組上台報告，說他們要用「多元家庭」的概念。我一開始沒覺得如何，畢竟這部片就是在講一個單親媽媽要幫小孩找爸爸的故事。

這樣想真是太小看他們了。

代表上台報告的承認自己是個老師。她說：「說真的，男男結婚或者女女結婚，我現在還是不能接受，但我在意孩子，我們要對小孩公平，不能因爲我們個人的想法影響孩子，所以我們要試著去學習接受……。」

我有一小段沒有聽到這位老師在講什麼，因為我的眼眶紅了，而且要努力睜大眼睛不讓眼淚掉下來。

環繞著這個核心，老師說：「我們要看到牧羊人帶著Mino 一家一家敲門的時候，每個出來應門的人都長得那麼不同，每個家門後面都是一個不同的家。」你看我是不是真的太小看人家！

我回饋時，跟大家說：「我很激動，我想為我自己和我昨天眾多結婚了的朋友向大家說謝謝。」我解釋了一下昨天我是被朋友的婚訊洗版，而不只是新聞，大家露出吃驚的笑容，感覺好像聽到外星故事XD，但不管怎樣聽到「結婚」大家還是很高興。我說，他們有很多人已經有小孩了（大家更吃驚了，解釋一下有的是前婚，有的是人工生殖，也有收養）。我說：「大家知道自己很不容易嗎？（台下困惑的臉），其實大家是被迫改變的，如果繼續不要看到同志，或者就是不認識同志，對原本的生活沒有影響，其實是這個法律訂出來後，大家反而要打破自己一輩子的價值觀。我覺得我剛剛聽到讓我非常感動的話，大家願意放下自己本來的排斥，讓這個社會上更多人可以過得更好，我要謝謝大家願意接受被迫改變。」

我向大家鞠了一個躬，台下響起一片掌聲，我說「你們才是值得這些掌聲的啊各位。」

Mythopolis介紹與影片連結：https://reurl.cc/LLvL7

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關鍵字：同婚,釋字748,同婚合法,周雅淳,繪本,性平教育

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