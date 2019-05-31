法律白話文運動《召喚法力》，解讀議題現身說「法」

▲《召喚法力》為法律白話文運動推出的第二本著作，將近年來討論熱烈的議題背後法律爭議，用白話文說給你聽。（圖／臺灣商務印書館）

記者王淑君／綜合報導

媒體跑馬燈不斷，新聞訊息亂糟糟：在網路上發文被告、華航工會發起罷工、大法官針對同婚釋憲……，每天不論在電腦或手機螢幕上一閃而過的社會事件，都影響了立法，在無形中，你我的權益也都跟著受到影響。

法律與你我切身相關，但艱澀難懂的法條文字卻讓你有看沒有懂，一群法學界青年組成媒體社群─法律白話文運動，用白話文幫你解讀法律，為你現身說「法」，並拆解被過度包裝、影響人民權益的假議題！

法律制度背後所代表的可能是當時的民意、國家與人民間的關係，法律白話文運動與傳統法治教育不同，認為應該透過民主、人權與法治的論述，找出各種制度的缺失與不足之處，進而讓制度變得更好，社會也能更臻善美。

繼2017年首部著作《江湖在走，法律要懂》，破解生活中人們會遇到的大小法律問題，今年第二本新作《召喚法力》，介紹台灣近年來被熱烈討論的各項議題，議題橫跨六大領域：言論自由、婚姻平權、性產業、社會福利、勞動權益與國際關係，將背後的法律爭議用白話文說給你聽，帶領讀者用法律思考批判現行制度。書末附有打官司別冊，遇到法律問題時可以找誰諮詢、沒錢打官司的時候又該怎麼辦？讓你開卷大「吉」，打官司一路逢凶化吉！

法律是人類史上最重要的發明，它搭起一座理性的橋樑，用共存與共榮連結立場衝突的人們。身為法律人，法律白話文運動希望帶領讀者思考社會議題，並且乖懷彼此，讓群眾的聲音成為促進台灣法治進步的原動力！