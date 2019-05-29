全國工程師最舒壓遊程！春遊花蓮 　網紅Eva推薦秘境不藏私

▲推廣會上知名Youtuber網紅Eva分享漫遊花蓮的推薦行程及美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與中華電信合作，推出創新消費模式「花蓮好Q」數位消費券平台，搭配交通部觀光局春遊補助，陸續於全台各大科學園區辦理「春遊洄瀾漫遊花蓮暨花蓮好Q推廣會」，第二場活動29日於台中軟體園區舉行，邀請知名網紅正妹工程師分享花蓮旅遊私房遊程，園區企業熱烈響應。



花蓮縣府今年推出「花蓮好Q」數位消費券，為了鼓勵國內各科技園區企業福委會及員工至花蓮旅遊，只要企業團體福委會提出至花蓮員工旅遊的計畫送縣府審查，將贈送限量500組500點的Q幣，1點等同於1元商品價值，讓大家玩得開心也能買得優惠，特約店家資訊可參考「花蓮好Q」官網https://howq.hl.gov.tw/ 。

▲知名Youtuber網紅Eva（左）頒發獎品給獲獎者。

推廣會邀請知名網紅Youtuber「工程師出去rd.dayoff」的正妹工程師Eva分享漫遊花蓮的推薦行程，從石門March洞到清水斷崖獨木舟等精彩秘境景點完全不私藏，推薦最舒壓的遊程給園區工程師。

花蓮好Q推廣會緊接著也會在各地辦理，包括5月31日南港軟體園區、6月3日台灣科學園區同業公會南部園區辦事處、6月4日高雄軟體園區、6月10日內湖科學園區，報名並出席當日活動體驗「花蓮好Q」成為「Q粉」者皆可兌換花蓮知名伴手禮品牌如德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅等精美好禮。

此外，每場與會者皆享有雙重抽獎機會，當日現場先抽出花蓮知名旅宿住宿券乙張，會後再加碼抽數位商品兌換券，總價值高達10,000元。