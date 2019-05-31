蔡培慧為南投偏鄉國小發聲　盼縣府改善教育環境

▲立法委員蔡培慧（右）檢視魚池鄉五城國小斑駁的跑道。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「教育要平權，先從校園環境零落差開始！」在立法委員蔡培慧30日安排教育文化委員會、教育部國教署彭富源署長、體育署王水文副署長等中央教育主管單位至南投考察非六都城鄉的教育發展現況。

蔡培慧表示，這次安排南投縣內的三所小學，育英國小和平林國小屬非山非市學校、位於魚池鄉的五城國小則屬偏遠學校，出身魚池鄉的她，深知偏鄉學童在教育資源極需政府部門及各界的挹注。

她強調，「學校是整合社會、文化和行政資源的核心，偏遠地區的學校很可能是帶動公共事務與地方發展的發電機。在《偏遠地區學校教育發展條例》中也針對偏鄉學校的體育設施和教學環境的精進有中長期的改善計畫，目的就是要讓所有的孩子有健康快樂的成長環境。」

五城國小蔣汝蘭校長說，「很感動南投有一位在地的立法委員為學童發聲，五城國小雖然很迷你，全校不到三十人，但這三十位學生都是每個老師及家長疼惜的寶貝」。

在五城服務超過三十年的葉宏德主任，指著操場破裂斑駁的跑道：「操場的排水很差、草皮有許多凹洞，這邊的草地明顯發霉，根本沒辦法跑步，學校已經四年沒有舉辦過運動會了」。

位於埔里鎮的育英國小屬於非山非市學校，九二一地震震垮育英國小，校園重建後的體貼的建築設計和友善的校園空間蔚為一時美談。十七年過去，既有環境早已斑駁老化。

國教署表示，針對育英國小的球場用地，會先處理排水問題，最快明年一月就能核定，讓學校提升整體設計。

同樣是非山非市的平林國小位於草屯，校門有當地美術館捐贈的裝置藝術，展現學童的活力氣息。王志全校長說，全校僅有四十人，操場跑道已超過使用年限，長年風吹日曬。即使學校細心養護，仍不敵老化、硬化及脫膠的速度，現場隨處可見補丁情形，甚至長出青苔，不時傳出使用操場運動的學生跌倒受傷。

▲草屯平林國小校門有當地美術館捐贈的裝置藝術。

蔡培慧說，「除了改善教師人力不足、簡化學校行政負擔之外，最基本的也最重要的，就是要優先建設數位、藝文、體育、圖書等基礎設施，真的到這裡來看看，才會知道偏鄉學校的場地環境跟教學設施有很大的進步空間。」。

這三所學校已向教育部提出申請補助計劃，現場也獲得教育部允諾給予最高額度的補助，就是要保障偏鄉學校師生的學習權益，同時也提供社區居民一個良好舒適的活動空間。