「要成立競選總部」開芭樂票詐2千萬　主嫌逃亡8月南投落網

▲陳姓主嫌誆稱要成立蘇貞昌競選總部，涉嫌詐騙店家逾2千萬元。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

去年11月的九合一大選，一名綽號「阿標」的陳姓男子看準有漏洞可鑽，頂下一家信用無虞，卻已經未營業的公司開空頭支票，分別向向百年餅舖「雪花齋」等14間廠商訂貨後轉賣，得手逾2千萬元，大賺黑心選舉財，警方獲報後先逮捕了2名員工，5月28日終於將陳男在南投緝捕歸案。

警方調查，去年8月時51歲的陳姓男子在新北市三重光復路找到一間已未營業，但信用無虞的公司，以30萬元價格頂下後成為公司負責人，並以要成立「蘇貞昌競選總部」為由，找來曾姓、廖姓男子擔任業務及業務主任、1名女員工則當作會計，同時印了假名片持空頭支票到各種廠商訂購大量物資，再轉賣獲利，得手不法所得逾2千萬。

▼警方帶回擔任業務主任的廖姓男子。（圖／記者陳豐德翻攝）



遭騙的店家有位於台中的百年餅舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」等店，陳男以「要成立市長競選總部」、「贊助民進黨候選人樁腳，不便給現金才訂大量物資」等話術取信店家，訂購月餅、茶葉、機油等大量物資，其中有店家擔心遭騙，還向銀行照會，確定信用無虞後才出貨，但當要請款時，卻發現是空頭支票，前往該公司查看，卻發現陳男等人早已逃逸，公司人去樓空。

去年9月警方接獲10多家廠商報案，介入調查後發現該公司在中秋節後就已經解散，持續追查後先逮到曾、廖男子及會計，他們辯稱只是聽從陳男指示辦事，不知道自己的公司是詐騙集團，警方訊號將曾、廖2人送辦；並追緝將近8個月後，5月28日在南投將陳男逮捕歸案，他供稱是受雇當公司負責人，但底下員工卻直咬一切都是他指使，警方訊後仍依照詐欺罪嫌送辦。

▼警方查扣空頭支票及假名片。（圖／記者陳豐德翻攝）

