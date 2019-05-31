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豪雨掏空路基　翠峰派出所到合歡山道路塌陷雙向禁止通行

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▲因日前豪雨侵蝕，台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段路基掏空，進行道路管制。（圖／公路總局提供）

▲因日前豪雨侵蝕，台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段路基掏空，進行道路管制。（圖／公路總局提供）

記者白珈陽／南投報導

週末假期要上合歡山的遊客注意！公路總局31日上午發佈公告，疑受日前連續豪雨影響，台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段路基掏空，道路塌陷，目前從翠峰派出所到合歡山松雪樓管制點雙向禁止通行。

公路總局表示，疑因日前豪雨，30日晚間造成路面塌陷，台14甲線18點公里路基流失長12公尺、深14公尺，自翠峰派出所到合歡山松雪樓管制點雙向禁止通行，將影響南投、花連兩地欲行經此地的民眾，由埔里工務段連夜進行搶修當中。

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▲▼台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段道路塌陷，目前進行道路管制，搶通時間尚待評估。

▲▼台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段道路塌陷，目前進行道路管制，搶通時間尚待評估。

▲▼台14甲線合歡山公路翠峰18點6公里路段道路塌陷，目前進行道路管制，搶通時間尚待評估。

埔里工務段表示，受限於腹地及空間不足搶修難度高，工程處將成立前進指揮所，由工務段及廠商人員、機具持續處理，調整工法進行搶修，後續將再調派長臂怪手及調運鼎型塊、方型混凝土塊進行鋼軌樁打設與回填。

原先預估31日上午應可完成，但路基掏空深度比預期嚴重且持續流失，目前路面受損範圍長度12公尺、寬度4公尺、深度14公尺，工程人員須重新規劃，改從下邊坡打地樁重做臨時基礎，搶通時間尚待評估。

另外，台14線埔霧公路73點5公里處人止關路段，也因日前降雨造成邊坡坍方落石，埔里工務段5月31日起到6月28日，期間上午9時到下午4時進行修復工程，採施工20分鐘放行10分鐘交通管制，但例假日不施工，請用路人遵守現場施工標誌及人員指揮。

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關鍵字：豪雨,翠峰,合歡山,南投

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