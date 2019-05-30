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粽心傳愛！　南投百人綁8500顆粽子　送暖弱勢團體

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▲「萬眾一心、粽心傳愛」志工親手包粽送暖，迄今已辦理11年。（圖／南投縣政府提供）

▲「萬眾一心、粽心傳愛」志工親手包粽送暖，迄今已辦理11年。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投地檢署結合南投仁愛之家等社福機構及志工團體，近日舉辦「萬眾一心、粽心傳愛」活動，南投仁愛之家每日邀百人次志工綁粽子，總數量8500顆將送給縣內近600戶弱勢家庭及獨居長輩，希望藉由愛心粽，讓弱勢族群也能感受到佳節氣氛以及社會的溫暖。

「萬眾一心、粽心傳愛」自2009年舉辦，至今邁入第11年，此次共有犯罪被害人保護協會南投分會、南投愛心會、佛光會、鳳梨樂活樂團、更生人保護協會南投分會、南投愛心會、佛光會、鳳梨樂活樂團、仁愛之家志工隊及社區媽媽等志工團體參加。

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從清洗粽葉、準備食材、炒料、包粽、蒸煮粽子到分裝都由參加的愛心志工們親手包辦，讓可口美味的粽子，多了一分大家的關愛。

▲往年等待送出的6500顆愛心粽。（圖／南投仁愛之家粉絲專頁）

▲往年等待送出的愛心粽。（圖／南投仁愛之家粉絲專頁）

南投仁愛之家29日頒感謝狀給協辦團體，南投地方檢察署檢察長毛有增、贊助單位中投有線電視公司總經理江奎霖等人出席，會後眾人也持艾草、菖蒲插在園內長輩房間門口，增添端午節氣氛。

仁愛之家董事長陳碧三表示，每逢佳節倍思親，「萬眾一心、粽心傳愛」為了獨居、單親等弱勢民眾，持續辦理了11年，除社福團體志工協助製作愛心粽，也由居家服務工作人員將粽子發給行動困難的獨居長者與弱勢家庭。

陳碧三也說，今年粽子預計完成的數量約8500顆，比去年6000顆還多了2500顆，將在端午前發給縣內近600戶弱勢家庭，期待透過該活動，除讓南投縣內弱勢家庭都能吃到親手做的愛心粽，也能喚起社會大眾給予弱勢族群更多的關懷！

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關鍵字：粽子,南投,弱勢團體

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