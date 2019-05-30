小選手竟住鐵皮屋！蔡培慧爭取6千萬改善月牙灣水訓中心

▲立法委員蔡培慧親率教育部前往日月潭月牙灣水上訓練中心考察。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

孕育出多名奧運、亞運輕艇好手的日月潭月牙灣水上訓練中心，所擁有的資源竟僅能提供選手住在鐵皮屋！立法委員蔡培慧30日親率教育部體育署前往南投就地考察，了解選手們的困境。體育署副署長王水文當場承諾，將前瞻計劃匡列6000萬元，盡最大能力提升選手環境，為國家爭取更好的賽事成績。

很難想像， 培養國內划船、輕艇等國際賽事項目的日月潭月牙灣水上訓練中心，竟是由民間人士無償借用場地，選手長期克難地住在鐵皮屋內，就連睡覺的大通鋪都是用浮筒加簡易床墊拼成的。

▲選手就寢的地方是用浮筒加簡易床墊拼成。

▲訓練中心設備相當簡陋。

▲簡陋的鐵皮屋一遇大雨便漏水，小選手們趁著放晴趕緊曬已受潮的棉被。

划船教練彭坤郎說，「很感謝有善心人士提供場地給選手使用，但並非長遠之計，從十幾年前就開始尋覓適合的場地，希望能夠打造一座符合國際標準的國家水上訓練中心，但卡在土地問題始終無法如願」。

蔡培慧知道消息後，多次找來體育署及相關單位研商，2度會同立法院教育文化委員會及教育部前往南投考察，要求儘快解決用地問題，且要先改善水上訓練的環境設施。現場獲體育署王水文副署長的善意回應，前瞻計畫匡列6000萬提供國家水上訓練中心建設，現在得知先前卡關多年的土地問題已解決， 只要等縣府完備移撥用地的程序，就能立即撥付運用。

蔡培慧30日再度率領教育部前往月牙灣水上訓練中心，她說，「日月潭月牙灣是國內輕艇訓練的重鎮，這裡的水質乾淨，是划船選手們公認最適合發展國際賽事訓練的場地，也的確培養出奧運、亞運、國際錦標賽或全大運等許多優秀運動員。結果，我們卻放任這些金牌選手全擠在這麼艱困狹窄的空間， 連洗澡都還要燒柴煮熱水， 看了實在非常難過！所以我一定要帶教育部跟體育署來到現場看看，我要求要儘速解決用地問題之外，短期內先改善選手的生活照顧設備。」

▲蔡培慧親力為選手爭取更優秀的訓練環境。

蔡培慧強調 ，南投縣水上運動訓練中心的場址仍是私人無償提供6年的用地，對民間的愛心表達深切的謝意，但國家有責任完善體育選手接受專業訓練的基本權益，「尤其，今天到現場一看，設置運動器材及設施的鐵皮屋內，光線陰暗且十分潮濕，水泥地面對活動安全也有疑慮。前陣子南投的強降雨造成鐵皮屋嚴重漏水，現場看到選手們將泡濕的衣物床墊、棉被跟訓練器材全都搬到戶外曝曬」。

▲蔡培慧與小小選手們互動熱絡。



蔡培慧率領教育部代表朱楠賢主秘、體育署副署長王水文到訓練水域，給予正在訓練的選手們加油打氣，蔡培慧也當面跟選手們報告，她在立法院推動有關體育選手的全面照顧方案、爭取校園環境及訓練場地的改善，小小選手當場發問，互動相當熱絡。



教練及選手很擔心若無法及時執行 ，原定核撥的6000萬預算要交還給中央。王水文當場承諾，前瞻計畫匡列水域活動經費已經預先匡列不會沒收，只要縣府完成移撥用地的程序後，體育署就會儘速撥款提供訓練中心妥善運用。