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婚外情+三角畸戀！計程車司機勒殺情敵棄屍公墓　一審判刑12年

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▲南投地方法院一審法官判鄒男傷害致死罪、遺棄屍體罪，應執行有期徒刑12年。（圖／資料照片）

▲南投地方法院一審法官判鄒男傷害致死罪、遺棄屍體罪，應執行有期徒刑12年。（圖／資料照片）

記者白珈陽／南投報導

南投縣民已婚鄒姓計程車司機2018年底為搶回小三，徒手勒斃情敵同樣已婚王姓計程車司機，並將屍體埋入南投市第九公墓。鄒男2019年2月遭南投地檢署起訴，並認定其毫無悔意求處重刑，南投地院一審分別依傷害致死罪判刑11年、遺棄屍體罪1年6個月，將鄒男處有期徒刑12年，全案得上訴。

判決書指出，鄒男、王男與小三劉姓女子同是計程車司機，因輪班而彼此認識。鄒男先於2010年與劉女交往並同居，2人育有一名6歲女兒；王男則在2018年中秋節開始與劉女交往，12月17日，王男使用LINE向鄒男通知：「她已是我的人，告知你一下」，之後鄒男多次找王談判，但王男不予理會。

12月30日鄒男在家喝悶酒時，心裡生出念頭想找王男再次談判，遂開車至王男位於台中沙鹿住處附近停車場等候王男。過了約10分鐘，鄒看見王的車子經過，突然從車尾叫住王男，王因此受到驚嚇叫了一大聲，鄒心慌之際以徒手勒住王男脖子，直至沒有動靜窒息死亡。

因王男失蹤多時遲遲沒有返家，王妻遍尋不著而報警，但協尋多日仍無所獲，最後請求民間搜救隊協助，透過王男手機最後定位，在南投市第九公墓一處舊墓發現異常，有泥土翻新的痕跡，開挖後赫然發現王男遺體。

▲已婚的鄒男與小三同居，還生下一名女兒，因不滿王男與女友發生戀情，憤而行凶。（圖／資料照片）

▲已婚的鄒男與小三同居，還生下一名女兒，因不滿王男與女友發生戀情，憤而行凶。（圖／資料照片）

判決書指出，鄒男表示他有自首想減輕量刑，鄒曾在電視上看到新聞，向警方致電要出面說明，但後來遭拘提才到案，因此不符自首要件；且將屍體埋置公墓，欲圖滅跡，造成被害者家屬心裡難以撫平的傷痛，迄今未賠償被害人家屬。

法官審酌，鄒、王雖有感情糾紛，但根據事證、兇嫌自白，因工作需要，鄒除本業計程車司機，亦兼差撿骨師，車上本就放有圓鍬、鐮刀、柴刀等工具，當時徒手勒頸主要是為了不讓王男呼救，接著載王男到墓地要喚醒他談判時，才發現王男已無氣息，並非事先預謀，亦無置王於死地之意，但王死亡已是事實，依法有據，遂與判刑，全案得上訴。

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關鍵字：南投,計程車,三角戀,婚外情

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