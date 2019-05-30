獨／國民黨左楠區立委初選張顯耀提告　黃昭順「公道自在人心」

▲立委黃昭順出面回應張顯耀的指控與告訴，僅表示「公道自在人心」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄左楠區立委初選民調結果出爐，由現任立委黃昭順勝出，不過這卻讓同黨的張顯耀相當不滿，召開記者會要求黨中央公開民調內容、錄音檔，甚至還表示自己遭到黃昭順不實指控影響選情，已經提告黃昭順，張顯耀說：「我差7通電話就能翻盤」，現在黃昭順出面回應：「公道自在人心」。

面對張顯耀的指控，黃昭順第一時間回應：「沒有關係啦！公道自在人心」，強調整個初選機制，都按照黨內機制在走，包括對方所講的民調公司是黃昭順挑選，否認自己有挑選，目前國民黨高雄市黨部已經有發出聲明，一切就交給黨來說明就好了。

▲立委黃昭順出面回應張顯耀的指控與告訴，僅表示「公道自在人心」 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於張顯耀提告黃昭順「毀謗」，黃昭順態度也很淡定，僅有說明：「黨內初選跟黨內同志，大家都希望一致團結，我沒有做錯任何事情，他要告我，就讓司法解決所有事情」。

同為參加初選的張顯耀就在29日下午召開記者會，提供資料，宣稱有鄉親傳訊息給他，表示接到民調當天，訪問人員對於他的名字都沒提，質疑電話訪問的過程當中有「誤導」，甚至這次進行民調的兩家公司當中，其中有一家是黃昭順來指定的，另外還對黃昭順指控，拿出通訊對話框的紀錄「散播張顯耀在陸委會副主委被誣指洩密冤案當時新聞」，這個舉動不顧早已還給張顯耀清白，散發誤導民眾。

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張顯耀提供相關證據指控國民黨初選民調不公，甚至還點名黃昭順散播不實消息 。（圖／記者吳奕靖攝）

張顯耀現在已經向高雄地方法院提起誹謗告訴，也希望左楠區的民眾能夠提供相關資料來證明初選民調不公平，張顯耀說：「民調差距只有0.648％，差距相當細微，等於再7通支持自己的電話，就能順利翻盤」。