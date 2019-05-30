財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

文／高立南 圖／財訊雜誌

國民黨總統初選遊戲規則底定後，近來黨內局勢又出現微妙變化！原本領先群雄的高雄市長韓國瑜，由於受到市議會質詢表現不佳影響，聲勢及人氣明顯下滑；反觀，鴻海董事長郭台銘透過積極下鄉勤跑各地營造「接地氣」形象等，支持度已顯著回升，民調支持度甚至與韓國瑜在伯仲之間。

郭台銘廣告資源鋪天蓋地 韓國瑜不再有絕對優勢

據了解，在郭陣營強力大打媒體戰後，傾藍媒體已經不再一面倒力挺韓國瑜，甚至出現愈來愈多的批韓聲浪，唯獨與郭台銘有心結的旺中老闆蔡衍明旗下媒體—中天、中視及《中時》仍然獨鍾韓國瑜，其餘有線電視頻道均明顯轉向。其中最關鍵的是，此次郭台銘陣營為搶攻媒體版面及網路聲量所撒出的龐大資源及用力程度，嚴重削弱了韓國瑜陣營長期掌握的空軍作戰優勢，包括趙少康、唐湘龍、陳文茜、陳鳳馨等「少康幫」藍營重要意見領袖，幾乎全倒向挺郭，他們除扮演郭台銘「抗韓」選戰策略的智囊角色外，不少媒體及公關公司，也為了搶下郭董豐厚的選戰資源，展開一場激烈競逐大戰。

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熟知郭陣營選戰策略的黨內人士透露，由於國民黨內初選確定改以「全民調」方式產生總統人選，因此，有沒有能見度，才是決定勝負的關鍵。為此，郭陣營第一步是先積極拉攏立法院長前院長王金平及新北市前市長朱立倫合作，藉此劃分出黨內「挺韓vs.非韓」兩大陣營，也一舉吸收泛藍的反韓票源。因此在近期的民調顯示，朱立倫的聲勢明顯遭到壓縮，支持者流向郭台銘的態勢非常清楚。

接著，郭陣營也撤換掉原先以商業廣告見長的公司，改換攻擊火力更強大的政治公關及媒體購買公司，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，大力塑造郭的正面形象。據了解，長期為藍營政治人物選舉操盤的戰國策團隊就是幕後主力。

以5月26日的平面4大報及晚報為例，就有以「郭台銘後援會」名義所刊登的頭版半版系列廣告，斗大標題訴求「信賴郭台銘，保護軍公教」，便不難看見郭陣營為攻進挺韓深藍族群的大手筆，就連一向挺韓不遺餘力，與郭勢如水火的旺中集團旗下的《中國時報》也大篇幅刊出郭董的半版廣告，由此足見郭、韓兩陣營在空戰資源上的實力懸殊差距。…(本文節自財訊582期，詳全文)

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