　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／高立南　圖／財訊雜誌

國民黨總統初選遊戲規則底定後，近來黨內局勢又出現微妙變化！原本領先群雄的高雄市長韓國瑜，由於受到市議會質詢表現不佳影響，聲勢及人氣明顯下滑；反觀，鴻海董事長郭台銘透過積極下鄉勤跑各地營造「接地氣」形象等，支持度已顯著回升，民調支持度甚至與韓國瑜在伯仲之間。

郭台銘廣告資源鋪天蓋地　韓國瑜不再有絕對優勢

據了解，在郭陣營強力大打媒體戰後，傾藍媒體已經不再一面倒力挺韓國瑜，甚至出現愈來愈多的批韓聲浪，唯獨與郭台銘有心結的旺中老闆蔡衍明旗下媒體—中天、中視及《中時》仍然獨鍾韓國瑜，其餘有線電視頻道均明顯轉向。其中最關鍵的是，此次郭台銘陣營為搶攻媒體版面及網路聲量所撒出的龐大資源及用力程度，嚴重削弱了韓國瑜陣營長期掌握的空軍作戰優勢，包括趙少康、唐湘龍、陳文茜、陳鳳馨等「少康幫」藍營重要意見領袖，幾乎全倒向挺郭，他們除扮演郭台銘「抗韓」選戰策略的智囊角色外，不少媒體及公關公司，也為了搶下郭董豐厚的選戰資源，展開一場激烈競逐大戰。

請繼續往下閱讀...

熟知郭陣營選戰策略的黨內人士透露，由於國民黨內初選確定改以「全民調」方式產生總統人選，因此，有沒有能見度，才是決定勝負的關鍵。為此，郭陣營第一步是先積極拉攏立法院長前院長王金平及新北市前市長朱立倫合作，藉此劃分出黨內「挺韓vs.非韓」兩大陣營，也一舉吸收泛藍的反韓票源。因此在近期的民調顯示，朱立倫的聲勢明顯遭到壓縮，支持者流向郭台銘的態勢非常清楚。

接著，郭陣營也撤換掉原先以商業廣告見長的公司，改換攻擊火力更強大的政治公關及媒體購買公司，並投入大量資源強打媒體及網路空戰，大力塑造郭的正面形象。據了解，長期為藍營政治人物選舉操盤的戰國策團隊就是幕後主力。

以5月26日的平面4大報及晚報為例，就有以「郭台銘後援會」名義所刊登的頭版半版系列廣告，斗大標題訴求「信賴郭台銘，保護軍公教」，便不難看見郭陣營為攻進挺韓深藍族群的大手筆，就連一向挺韓不遺餘力，與郭勢如水火的旺中集團旗下的《中國時報》也大篇幅刊出郭董的半版廣告，由此足見郭、韓兩陣營在空戰資源上的實力懸殊差距。…(本文節自財訊582期，詳全文)

延伸閱讀：
郭台銘沒說的盤算》豪押2500億身家，代工皇帝的世紀賭局

同坐保母車、感情急升溫！倒戈郭台銘？楊秋興：未來願提供幫助

ET快訊
韓風素T僅1元！他稱「死人穿過的」網友越看越想買...真相曝
簡舒培質詢播大巨蛋會議錄音檔　柯文哲怒：北市府被竊聽
「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字：財訊雙週刊,郭台銘,總統初選,國民黨,韓國瑜,蔡衍明,中時,少康幫,王金平,朱立倫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」

凱擘大寬頻全新「智慧社區」服務整合社區監控、停車場管理

激情喇舌！男友傻問「妳有B肝嗎」　女尷尬癌秒噴發：不要親完馬上問

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周末雨怎麼下」

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

國小女兒卡套被同學玩壞還遭嗆　老師回應惹網怒：難怪沒教好

空服工會開直播「設限3條件」　長榮航空：罷工牽涉大眾應開放公評

小孩上幼稚園！他一聽「月花12k」嚇傻　家長曝更驚人事實：這價格算便宜

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」

凱擘大寬頻全新「智慧社區」服務整合社區監控、停車場管理

激情喇舌！男友傻問「妳有B肝嗎」　女尷尬癌秒噴發：不要親完馬上問

又有鋒面接近！氣象局示警午後防強降雨　「一張圖看周末雨怎麼下」

端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

財訊／郭董背後高人操盤　韓國瑜慘遭大面積切割

國小女兒卡套被同學玩壞還遭嗆　老師回應惹網怒：難怪沒教好

空服工會開直播「設限3條件」　長榮航空：罷工牽涉大眾應開放公評

小孩上幼稚園！他一聽「月花12k」嚇傻　家長曝更驚人事實：這價格算便宜

富邦全力配合12強　陳連宏：看洪總需要什麼人選

古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首站

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只是做戲

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴清德、柯文哲

上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻

熱戀期一過就淡了？「男人把到手」心態曝：有個性的女孩才吃香

史上最強補給站！虎尾馬拉松賽「烤雞馬」　有全雞還有烤乳豬

房價還在跌　專家提議多等1年、多賺1台賓士

生活熱門新聞

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚..

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男..

客點大冰奶去冰…工讀妹卡住　老..

3餐菜錢花多少？她一張鈔票被唸..

他曝「老爸童年高檔零食」網餓翻..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門..

聽說有人臉…靈異照好兇！網暴動

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

周末起4天全台防大雨　「今年颱..

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔..

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話..

星巴克買一送一來了　這2天快筆..

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多熱門

相關新聞

韓國瑜外遇生女？　吳子嘉：歡迎來告

美麗島電子報董事長吳子嘉30日揭露，高雄市長韓國瑜外遇長達10多年，還育有一女。韓國瑜下午發聲明表示，針對吳子嘉不實指控，已委請律師準備提告。《ETtoday新聞雲》記者也致電吳子嘉，他表示，消息千真萬確，歡迎來告。

翁柏宗請辭NCC代理主委　政院：陳耀祥接任

六都房市龜兔賽跑　最熱南高竟大幅倒退嚕

吳子嘉爆料韓國瑜外遇10多年！還有私生女

柯文哲民調全勝！游淑慧「三問題」：求高人開示

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

網傳「絕美護士」IG曝光　脫口罩神正

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

慘遭開門擊落　後方重機輾頭慘死

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

更多

最夯影音

更多

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面