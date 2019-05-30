議員逼承諾做好做滿台北市長　柯文哲：越問我就越不回答

記者陳家祥／台北報導

《遠見雜誌》30日公布2019年「縣市長施政滿意度調查」，台北市長柯文哲滿意度48.4%、不滿意度40.2%，滿意度在六都裡排名倒數第二、不滿意度為六都最高。對此，國民黨議員秦慧珠在總質詢時大酸柯文哲一天之內拿了施政滿意度下跌最多、不滿意度增加最多的第一名；對此，柯反嗆，「如果民調這麼低，有事沒事把我放民調幹什麼？」，面對要不要承諾做好做滿，柯還反酸，「越問我就越不回答。」

▲台北市長柯文哲總質詢，議員秦慧珠逼承諾做好做滿。（圖／記者徐斌慎攝）

秦慧珠質詢時表示，今天有雜誌做了民調，全台灣22縣市首長民調，柯文哲你又拿一個冠軍，叫最佳退步獎冠軍、第一名，滿意度48.4%，但2015年同個雜誌的民調滿意度是77.2%，這幾年來施政滿意度下跌28.8%，是全中華民國22縣市下跌最高的；不滿意度高達40.2%，2015年不滿意度只有11.5%，所以不滿意度增加29.1%，也是中華民國的冠軍，不滿意度增加最多，「恭喜一天拿到雙料冠軍。」

秦慧珠還說，根據該民調，連任首長平均滿意度71.6%，但柯文哲滿意度比平均少了23.2%，新科的縣市首長平均滿意度是53.3%，「換句話說那些新生第一次當首長，平均滿意度都比你高，所以從平均滿意度比，你又拿了第三個總冠軍，所有連任的民調都比你高，你最後一名。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

「你要不要反省一下，每天到處跑說要選總統，你知不知道台北市民高達58.4%的市民不支持你選總統，其中非常不支持的高達34.2%，支持的只有12.2%。」秦慧珠直指，台北市民給柯文哲的成績是死當了，連50分都不到、沒有補考機會，市長你有沒有覺得你現在表現真的讓市民丟臉？北市民這麼不支持你選總統你還要參選明年總統？

對此，柯文哲納悶，這很奇怪，稱他民調這麼低，但有事沒事把他放民調幹什麼，民進黨還把他放進民調，既然民調這麼爛就不要把他放在裡面就好

，直言「這很奇怪」、「很無聊」。

秦慧珠追問，你也可以說放不放民調，「我就是要做滿這一任，2024在選總統，可以嗎？可以承諾做好做滿台北市長，下次民調增加施政滿意度可以嗎？」柯文哲說，「你們越問我就越不回答。」

