　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中執會通過英派提案　陳水扁憂：民進黨團結或分裂的開始？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨針對黨內總統初選於29日敲定初選規則，但卻引來獨派團體不滿，批評英派代表夾帶人數優勢，對行政院前院長賴清德不公平，賴清德深夜也發文痛批「中執會粗暴傷黨傷民主」。對此，前總統陳水扁在臉書發表看法，憂心這樣強行改變總統初選規則，「民進黨團結的契機，還是分裂的開始？」

陳水扁引述立法院前院長王金平談話稱「民進黨政府有做好，我根本就不會想選。」批評蔡英文執政三年朝野更對立、兩岸不穩定，「陳水扁都知道要做，蔡英文卻什麼都不做」，自己有十七年立法院的經驗、累積的信用和建立關係，可以邀請朝野互談，消除對立，「我做不到，相信沒有第二個人做得到」。

對於王金平說法，陳水扁表示認同，並讚王金平是國民黨內最具基層組織實力，擔任立法院長長達17年，最有資格參選總統，「2020年他的政治影響力是藍綠輸贏的關鍵，如今不被挺英24位中執委提案納入初選對比民調，這是看不起王院長。」

陳水表提醒王金平，要消弭藍綠對立，政黨惡鬥，沒有一個人做得到，就算是王金平也是，「因為台灣不是正常國家，連政治也不正常，屢見不分朝野政黨把政黨利益擺第一，只見顏色沒有國家。」一切為反對而反對，過去「逢李必反」、「逢扁必反」、「逢馬必反」，現在則是「逢蔡必反」。

陳水扁強調，唐飛可以出任民進黨政府的行政院長，王金平就是不得擔任阿扁提名的閣揆。除非「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」，否則黨內最強而有力的本土派，在大型選舉幾乎是出不出了頭的！

ET快訊
「聖母峰三寶」13天害死11人！專家：跟希拉瑞台階崩塌有關
網瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」脫口罩神正
騎士慘遭開門擊落！後方機車「輾頭」沒戴安全帽慘死

關鍵字：陳水扁,民進黨,中執會,蔡英文,賴清德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋都審失焦沒討論防災消防議題　遠雄怒：這就是刁難

Eye上明亮好視野　優惠糖尿病友免掛號費視網膜篩檢

獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

議員推高市「蔬食日」　韓國瑜：健康方法很多吃蔬只是其一

賴清德還原私下會晤蔡英文：跟她見面是基於尊重

狂被酸功德院...賴清德還原「功德說」真相

賴清德：民進黨派實力強的出來選 柯文哲選的機率比較少

早被蔡英文、柯建銘說服英派提案？賴清德否認：不是事實

促轉會第四波撤銷有罪判決出爐　呂秀蓮、陳菊、雷震在列

重批中執會粗暴傷黨後...賴清德：與其批評黨不如迎向燦爛未來

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

大巨蛋都審失焦沒討論防災消防議題　遠雄怒：這就是刁難

Eye上明亮好視野　優惠糖尿病友免掛號費視網膜篩檢

獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

議員推高市「蔬食日」　韓國瑜：健康方法很多吃蔬只是其一

賴清德還原私下會晤蔡英文：跟她見面是基於尊重

狂被酸功德院...賴清德還原「功德說」真相

賴清德：民進黨派實力強的出來選 柯文哲選的機率比較少

早被蔡英文、柯建銘說服英派提案？賴清德否認：不是事實

促轉會第四波撤銷有罪判決出爐　呂秀蓮、陳菊、雷震在列

重批中執會粗暴傷黨後...賴清德：與其批評黨不如迎向燦爛未來

性感女團MV「有正面訊息」可以播　韓樂團MV被禁原因傻眼

大巨蛋都審失焦沒討論防災消防議題　遠雄怒：這就是刁難

快訊／苗栗泰安鄉男釣客落水　命危緊急送醫

午餐後昏昏欲睡？5招幫你破解...喝咖啡要選對時間！

非釘子戶搗蛋　江翠豪宅前金童玉女看板始作俑者揭密

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選國民黨黨內初選目前競爭十分激烈，韓國瑜近日喊出「Yes,I do」表態投入國民黨初選，也將於凱道參加總統選舉造勢活動；郭台銘則頻下鄉走訪基層，究竟兩大太陽目前聲勢如何？《ETto..

政治熱門新聞

深夜重批中執會傷民主　賴將親上..

吳子嘉透露最新民調：韓國瑜輸蔡..

蘇貞昌保障租屋族　「電費不得超..

黃光芹分析3件事嚇壞韓國瑜　有..

蘇啟誠輕生　idcc發文「爛到..

台北擬要跟進！超商、咖啡店騎樓..

高嘉瑜分析　韓聲量下跌因這3事..

韓國瑜談軍公教年改「應恢復承諾..

登山出事免國賠　張景森：再見了..

摩天輪登市長獎　他酸：獎狀上做..

扯到！榮化是土地抵押公文流浪市..

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

市長獎印摩天輪　教育局解析意象

賴清德早同意初選辦法！但24小..

更多熱門

相關新聞

柯文哲第一！最新民調贏蔡賴韓郭

民進黨29日中執會決定，除了納入50％手機民調之外，還會將台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一同納入民調。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，柯文哲無論對上「柯韓賴」、「柯韓蔡」、「柯郭賴」或「柯郭蔡」的組合，都是民調第一名。

賴清德發文引用現代詩人作品「活著」

初選若輸賴清德？蔡英文：我會贏

陳芳明批賴清德：凌遲民進黨

賴清德批中執會傷害民進黨　英粉嗆「你乾脆脫黨參選」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

PSY神隱認了現身YG社長酒席

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面