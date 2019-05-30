中執會通過英派提案　陳水扁憂：民進黨團結或分裂的開始？

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

民進黨針對黨內總統初選於29日敲定初選規則，但卻引來獨派團體不滿，批評英派代表夾帶人數優勢，對行政院前院長賴清德不公平，賴清德深夜也發文痛批「中執會粗暴傷黨傷民主」。對此，前總統陳水扁在臉書發表看法，憂心這樣強行改變總統初選規則，「民進黨團結的契機，還是分裂的開始？」

陳水扁引述立法院前院長王金平談話稱「民進黨政府有做好，我根本就不會想選。」批評蔡英文執政三年朝野更對立、兩岸不穩定，「陳水扁都知道要做，蔡英文卻什麼都不做」，自己有十七年立法院的經驗、累積的信用和建立關係，可以邀請朝野互談，消除對立，「我做不到，相信沒有第二個人做得到」。

對於王金平說法，陳水扁表示認同，並讚王金平是國民黨內最具基層組織實力，擔任立法院長長達17年，最有資格參選總統，「2020年他的政治影響力是藍綠輸贏的關鍵，如今不被挺英24位中執委提案納入初選對比民調，這是看不起王院長。」

陳水表提醒王金平，要消弭藍綠對立，政黨惡鬥，沒有一個人做得到，就算是王金平也是，「因為台灣不是正常國家，連政治也不正常，屢見不分朝野政黨把政黨利益擺第一，只見顏色沒有國家。」一切為反對而反對，過去「逢李必反」、「逢扁必反」、「逢馬必反」，現在則是「逢蔡必反」。

陳水扁強調，唐飛可以出任民進黨政府的行政院長，王金平就是不得擔任阿扁提名的閣揆。除非「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」，否則黨內最強而有力的本土派，在大型選舉幾乎是出不出了頭的！