賴清德不退！怒批中執會傷害民進黨　英粉嗆「你乾脆脫黨參選」

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

「蔡賴對決」2020黨內總統初選幾經波折，終於29日在中執會上終於達成共識。不過，前行政院長賴清德卻在深夜發出聲明痛斥，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨」，隔日更堅定表示「不會退怯、勇敢承擔」。結果貼文底下被許多英粉留言灌爆，甚至要他「你乾脆脫黨參選」。

中執會上採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。

賴清德昨深夜表示，「今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責，我要為卓主席抱屈」。

賴清德批評，被修改的總統初選辦法的通過、公告，也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？

賴清德強調，民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表他的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，他表達強烈遺憾。

▲賴清德臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝賴清德臉書）

有網友留言怒轟，「傷害民進黨的不是中執會，也不是蔡英文，是你」、「你乾脆脫黨參選，反正現在支持你的都是國民黨」、「我也很遺憾你要出來選。」、「全世界都要聽你的才是真民主嗎？」、「你不參加初選不就沒事了」。

▲賴清德臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝賴清德臉書）



但也有賴清德支持者留言，「賴醫師 堅持到底，我們支持你，加油」、「院長加油，邊選邊改規則作弊，創民主惡例，寧願乾淨的輸也不要骯髒的贏」、「賴院長加油！即使如此環境劣勢，您也一定可以突破難關，期待您當選後好好整頓黨內，不要讓那些人得意」。

▲賴清德臉書遭網友灌爆。（圖／翻攝賴清德臉書）