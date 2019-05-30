賴清德發文有暗示？　偷引用現代詩人李蘋芬新作品「活著」

▲前行政院長賴清德新發文。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨中執會敲定黨內初選辦法，前行政院長賴清德30日上午在臉書發文，標題用「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」；不過，好巧不巧，在他發文10小時之前，現代詩作者李蘋芬也有發表文章，題為「活著」，引用創作歌手李歐納·柯恩的句子，「任何事物都有裂隙，因此光明得以進入」。兩者不論在引用、寫作體上，有異曲同工之處。

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。

據了解，賴清德其實早在28日的晚間，在黨團總召柯建銘多次勸說之下，同意這個初選辦法；可是到了29日的上午態度又突然生變，這讓柯建銘心急如焚，趕在中執會開始前，再次撥電話給賴清德勸說，最後才徵得同意。

但是，在中執會透過黨內民主機制，以「共識決」方式通過初選辦法之後，賴清德於29日深夜態度再次生變。他在臉書發文指出，「民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表我的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾」。

在經過一夜，賴清德30日上午再次於臉書上發文表示，「經過一夜的沉澱，回想參選的初衷，不會因為波折而退怯，勇敢承擔的信念會更加堅定」。

不過有趣的是，賴清德此篇發文的標題為「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」，且寫作的方式不同於以往，是以類似新詩的文體寫作；好巧不巧，就在賴清德發文的10個小時之前，現代詩作者李蘋芬也有發表文章，題目為「活著」。

李蘋芬的寫作起頭，引用了創作歌手李歐納·柯恩（Leonard Norman Cohen）的句子，「任何事物都有裂隙，因此光明得以進入」；這跟她發表文章後10小時，賴清德的發文，不論在引用跟寫作體上，有異曲同工之處。

引人遐想的是，如果賴清德是參考李蘋芬的創作，除了標題是「活著」，也不免象徵黨內初選辦法通過了，儘管通過泛英系主張的版本，但他仍活著，繼續堅持參選的初衷。