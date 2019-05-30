狂！柯文哲最新民調稱霸　對上郭、韓、蔡、賴「都是第一」





▲郭台銘、韓國瑜、柯文哲、蔡英文、賴清德。（組合圖／記者李毓康、賴君欣、陳玉攝，北市府、總統府提供）

政治中心／綜合報導

民進黨29日中執會決定，除了納入50％手機民調之外，還會將台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一同納入民調。根據《美麗島電子報》最新民調顯示，柯文哲無論對上「柯韓賴」、「柯韓蔡」、「柯郭賴」或「柯郭蔡」的組合，都是民調第一名。

《美麗島電子報》最新民調指出，假設國民黨派出高雄市長韓國瑜、民進黨推行政院前院長賴清德出馬，且柯文哲確定要參選，那柯文哲以31.6％的民調支持度，勝過28.4％的韓國瑜、23.4％的賴清德。假設民進黨是派總統蔡英文，那柯文哲仍以29.3％支持度贏27.9％的韓國瑜、26.9％的蔡英文。

民調顯示，如果國民黨是由鴻海董事長郭台銘出線，柯文哲以32.6％民調支持度勝過24.9％的賴清德，以及22.1％的郭台銘。換成派蔡英文的組合，柯文哲還是穩居第一，擁有30.4％的民調支持度，大於26.4％的蔡英文、23.8％的郭台銘。

美麗島電子報民調調查時間為2019年5月26日至5月28日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，調查範圍為全國22個縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信住宅電話進行「系統隨機抽樣」（systematic random sampling），再隨機跳號（RDD）末2碼，做為實際撥出的電話門號。最後成功完訪1086人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為正負3.0％。

▼美麗島電子報最新民調。（圖／翻攝自美麗島電子報）