初選若輸賴清德會挺他？　蔡英文笑：我當然會說我會贏！

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選29日中執會以共識決方式，敲定採納跨派系24位中執委的提案。總統蔡英文30日受訪時，對於未來如果初選輸給賴清德，是否願意支持他？她強調，「這時候不應該問我這問題，我當然會說我會贏」。

民進黨29日的中執會討論，最終並未直接進行表決，而是採「共識決」方式通過中執委翁章梁等24位跨派系執委提案版本，亦即以手機、市話各半的方式進行民調，另外同時納入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜兩位人選進行對比，民調時間訂於6月10日至14日進行，至於電視政見會則由本來二場改為一場。

蔡英文上午受訪時表示，她還是要繼續做總統的工作，因為每天總統行程還是非常多，優先要把國政做好，「所以主要還是要顧國家的各方面的政務，至於初選民調就拜託大家幫我一下」。

對於賴清德也幾度在臉書上表達不滿，蔡英文說，昨天的中執會是依照黨章召開的，黨的民主機關，做的決定是中執委做的，也是黨的民主機制，「昨天卓主席跟中執委都很用心、辛苦，既然做了就遵從黨。」

另外，有關未來初選如果輸給賴清德，會不會支持他？蔡英文笑著說，「這時候不應該問我這問題，我當然會說我會贏」。

▼總統蔡英文出席「經濟日報2019贏在新南向高峰論壇」。（圖／記者陶本和攝）

