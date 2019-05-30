「他只適合擔任地方首長」　陳芳明：賴清德在凌遲民進黨！





▲前行政院長賴清德。（圖／記者唐詠絮攝）

政治中心／綜合報導

民進黨29日中執會通過2020總統初選日程，其中50％為手機民調，並納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比式民調等，前行政院長賴清德在深夜發臉書表達不滿。對此，政大台灣文學研究所教授、作家陳芳明在臉書上痛批，賴清德不僅凌遲民進黨，也凌遲民進黨支持者。

賴清德29日深夜在臉書上表示，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」 而是「民進黨」，29日下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法，「對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾」。

▲賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

針對賴清德的言論，陳芳明在臉書上截了一張賴清德文章的照片，並且表示自己從沒有截圖別人的臉書，也從來沒有引用別人整段的文字，但是「為了台灣得來不易的民主制度，也為了不致誤解賴清德的立場，這是我第一次把別人的臉書文字全部貼在我的頁面。」

陳芳明強調，賴清德這位準備爭取下屆總統大位的領袖人物，在民進黨中執會通過結論之後，公開寫出這樣的文字，「我只能說，我對他感到非常失望。他不僅在凌遲民進黨，也更是在凌遲民進黨的支持者。」如果民進黨要爭取繼續執政，最好的方式便是全力支持總統蔡英文連任。

▲蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

陳芳明說，賴清德在2018年8月20日就公開表示「對2020，我已經多次公開講過了，我是支持蔡英文總統的。」結果在2019年3月16日立委補選後，才宣布要參選總統，「他從那時到現在，才準備了2個多月；而蔡英文則已經準備3年了」。

陳芳明提到，自己對賴清德的理解，「他只適合擔任地方首長，對於國際問題、中國問題或內政問題，完全及不上蔡總統。」在國際聲望上，只有蔡英文可以與前總統李登輝相提並論。賴清德29日對民進黨中執會的公開態度，讓他非常失望，「現在我只能公開表示，我支持蔡英文總統連任」。

▼陳芳明表示，賴清德在凌遲民進黨，更在凌遲民進黨的支持者。（圖／翻攝自陳芳明臉書）