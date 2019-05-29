當媽都會懂！女兒痛哭拆廁所通風板　她崩潰：還我最後的淨土

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有了小孩後，媽媽真的就沒隱私了嗎？一名女網友在《爆怨公社》用4張照片、1個影片表達無奈心情，「把我最後一片淨土還來...」。看見原PO家的廁所被小孩拆了，許多媽媽心有戚戚焉，「曾經也是這樣...現在乾脆不關門了」、「我家的也一樣被撞壞了」。

從原PO曝光的4張照片可見，廁所門上的通風板先是被小孩拆掉，一半拿在手上，另一半「屍體」則在廁所內，之後穿著藍色洋裝的小孩表情開始猙獰，最後是張嘴大哭；再看影片，可以看到原PO本來想堵住門上的缺口，無奈還是被小孩推倒，過程中伴隨小孩尖銳的哭聲。

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▲找到媽媽了！（合成圖／翻攝自爆怨公社）

這些照片和影片引發網友議論，「自己的，還能怎辦」、「我兒子只會在外面狂敲門加爆哭」、「別擋了，有小孩沒隱私，要認清」、「我被你想要單手把板子裝回去，又被推掉的無奈笑爆」、「媽媽上個洗手間就開始上演尋母三千里的戲碼」、「看到別人的影片都覺得很好笑，一邊擔心女兒長大會不會也這樣」、「沒看影片，我以為哥吉拉現身了」。

還有媽媽表示，自己都把孩子帶進廁所，「老媽子只是上個大號，我家皮蛋就哭到聲嘶力竭，帶進來觀看我拉屎就好了」、「還沒1歲帶進去放澡盆，1到2歲帶進去坐大腿」。

▲女兒哭到不行。（圖／翻攝自爆怨公社）