烏茲別克櫻桃殺進中國市場！　「又甜又便宜」價格僅一半

▲中國向烏茲別克買便宜的櫻桃。（圖／翻攝自微博／觀察者網，下同）



國際中心／綜合報導

櫻桃在中國是相當受歡迎的水果，最近產季即將到來，廣州有間公司就從烏茲別克進口今年第一批櫻桃，不僅品質好，價格更是吸引人，每公斤大約33元人民幣（約台幣150元），比起中國自產的每公斤40元到50元人民幣（約台幣182元到228元）便宜得多。

▲烏茲別克出動全國一半的飛機來運輸。



據fresh plaza報導，隨著中國櫻桃產季的到來，進口櫻桃也陸續湧入市場。廣州宏泰貿易有限公司的李姓負責人表示，「這是我們公司第一次從烏茲別克進口櫻桃」，雖然今年進口量不多，但在運輸過程仍充滿挑戰，必須考量到冷藏和溫度控制。

李姓負責人指出，不只他們公司，有其他家中國進口商也和烏茲別克簽訂了櫻桃合約，「以正常狀況下，烏茲別克的新鮮櫻桃只要3天就能抵達中國。」運輸方式採空運，並選用品質好的J級與JJ級櫻桃。

▲烏茲別克櫻桃首次進軍中國。



為了順利向中國行銷自家櫻桃，烏茲別克特地出動了18架飛機來運輸，相當於全國一半的數量，運輸帶還連續運作了30個小時來趕出貨，就是為了趕上中國6月1日開跑的「天貓618」購物活動。

烏茲別克的櫻桃不僅吃起來飽滿鮮甜，價格也比美國的便宜許多，搭配天貓618的各種優惠，中國網友用市價的一半就能買到進口櫻桃，未來烏茲別克農產品在中國市場的發展潛力可說是不容小覷。