2019高校畢業歌票選／台中家商《典藏青春》

《典藏青春》
作詞：鄭榮 黃昱惟
作曲：鄭榮
演唱：鄭榮 林宜賢
創作理念：
歌曲中，從剛開始入學，所有人都剛加入高中這個陌生環境開始說起，就像是歌詞中說得那樣，所有人一開始都抓不住方向，因為新的生活還沒適應，班上的同學都是不認識的人，不過漸漸的，與周遭的人逐漸熱絡起來，談笑間，與彼此分享對未來的盼望，甚至是一起描繪人生藍圖。途中固然會因為壓力而痛苦，因為對未來的未知而著急或焦慮，然而，現在一切都成為過往，人生又要進入下一個階段，這次，因為有了和高中朋友們共度的青春和堅定的友情，對人生夢想的期望不會熄滅。雖然時光已經逝去，我們也站在青春尾端的邊緣上，但是青春已經被「典藏」，再也不會逝去。
歌詞：
終有一天
我們的友情不會改變
夢想會變的更加純粹
睜開眼 期待更美好的明天
前奏
（主歌）
回想起當時的模樣
開學典禮走進禮堂
只聽見那校歌播放
心中期待的聲響
大家互不認識對方
裝做有禮貌的模樣
一開始生活很匆忙
誰又能抓的住方向
說好要一起去追逐夢想
不管你來自何方
就讓我們一起展翅翱翔
喔喔喔～
多年後我們會變怎麼樣
不容許自己繼續逞強
不管你怎麼想
我都會啟航
（副歌）
終有一天
我們的過錯會被諒解
成長的腳步不會停歇
一眨眼
你就會奔跑的更遠
直到那天
我們的友情不會改變
夢想不會再次被打碎
別後悔
理想最後都會實現
（主歌）
即使曾經迷失方向
為了冒險卻又徬徨
感覺一切沒有希望
被種種壓力綑綁
可能一時感到悲傷
但是全都成為過往
如今站在這個禮堂
我們都已經成長
這片天等著我們去翱翔
對未來充滿渴望
就讓我們一起大聲歌唱
喔喔喔~
將我們的青春回憶典藏
這次我不會再迷惘
就算風雨阻擋
我們要學會堅強
（副歌）
終有一天
我們的過錯會被諒解
成長的腳步不會停歇
一眨眼
你就會奔跑的更遠
直到那天
我們的友情不會改變
夢想不會再次被打碎
別後悔
理想最後都會實現
SOLO
(副歌)
終有一天
我們的過錯會被諒解
我們的笑容不再凋謝
一眨眼
已站在青春的邊緣
直到那天
我們的側臉變得憔悴
卻已經被這世界妥協
別後悔 我們終究都會
直到終點 握你的手向前