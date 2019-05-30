2019高校畢業歌票選／台中家商《典藏青春》

《典藏青春》

作詞：鄭榮 黃昱惟

作曲：鄭榮

演唱：鄭榮 林宜賢

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創作理念：

歌曲中，從剛開始入學，所有人都剛加入高中這個陌生環境開始說起，就像是歌詞中說得那樣，所有人一開始都抓不住方向，因為新的生活還沒適應，班上的同學都是不認識的人，不過漸漸的，與周遭的人逐漸熱絡起來，談笑間，與彼此分享對未來的盼望，甚至是一起描繪人生藍圖。途中固然會因為壓力而痛苦，因為對未來的未知而著急或焦慮，然而，現在一切都成為過往，人生又要進入下一個階段，這次，因為有了和高中朋友們共度的青春和堅定的友情，對人生夢想的期望不會熄滅。雖然時光已經逝去，我們也站在青春尾端的邊緣上，但是青春已經被「典藏」，再也不會逝去。

歌詞：

終有一天

我們的友情不會改變

夢想會變的更加純粹

睜開眼 期待更美好的明天

前奏

（主歌）

回想起當時的模樣

開學典禮走進禮堂

只聽見那校歌播放

心中期待的聲響

大家互不認識對方

裝做有禮貌的模樣

一開始生活很匆忙

誰又能抓的住方向

說好要一起去追逐夢想

不管你來自何方

就讓我們一起展翅翱翔

喔喔喔～

多年後我們會變怎麼樣

不容許自己繼續逞強

不管你怎麼想

我都會啟航

（副歌）

終有一天

我們的過錯會被諒解

成長的腳步不會停歇

一眨眼

你就會奔跑的更遠

直到那天

我們的友情不會改變

夢想不會再次被打碎

別後悔

理想最後都會實現

（主歌）

即使曾經迷失方向

為了冒險卻又徬徨

感覺一切沒有希望

被種種壓力綑綁

可能一時感到悲傷

但是全都成為過往

如今站在這個禮堂

我們都已經成長

這片天等著我們去翱翔

對未來充滿渴望

就讓我們一起大聲歌唱

喔喔喔~

將我們的青春回憶典藏

這次我不會再迷惘

就算風雨阻擋

我們要學會堅強

（副歌）

終有一天

我們的過錯會被諒解

成長的腳步不會停歇

一眨眼

你就會奔跑的更遠

直到那天

我們的友情不會改變

夢想不會再次被打碎

別後悔

理想最後都會實現

SOLO

(副歌)

終有一天

我們的過錯會被諒解

我們的笑容不再凋謝

一眨眼

已站在青春的邊緣

直到那天

我們的側臉變得憔悴

卻已經被這世界妥協

別後悔 我們終究都會

直到終點 握你的手向前

