遭前任趕出門！她好心供吃住　閨蜜卻與男友滾床單還懷孕了...

▲一名女網友勾搭上閨蜜男友，還懷孕了，被網友輪番砲轟。（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事者無關）

地方中心／綜合報導

閨蜜男友也歸me真實上演！一名女網友指出，自己被前男友趕出門，而閨蜜在得知消息後，抱持著為朋友兩肋插刀在所不辭的心態，決定收留心情低落的自己，但她卻在一次酒後失態與閨蜜男友上床，還懷孕了，她感到相當不知所措，因此上網詢問網友們該如何是好？PO文曝光後，網友紛紛群起砲轟，「女表子」！

原PO在臉書粉絲專頁「爆告公社」匿名投稿，「我被前男友趕出門，原先很謝謝閨蜜收留了我，供我吃住，這段時間我一直很低落，閨蜜的男友也常帶我們一起出門玩，對我也是很關心，然後一次喝醉我大哭，閨蜜男友一直安慰我，於是我情不自禁就跟他上床了」。

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她更強調，與閨蜜男友的意亂情迷「就只有一次而已，真的」，但「現在發現懷孕了，我該怎麼辦？」文章也被分享至臉書社團「爆料公社二館」，引發網友熱議。

不少網友砲火猛烈，怒轟，「用閨蜜、吃閨蜜、睡閨蜜，都歸me~」、「當妳閨蜜真雖小」、「只能說做壞事，就會有現世報，報的還真快啊」、「就是破麻啊！到處搞曖昧，看一個X一個，難怪被趕出去。」、「這個年頭真的要防小三，防閨蜜」、「噁心」、「閨蜜好心幫你，結果你...」、「是貼上來讓人家看笑話嘛？看妳如何忘恩負義和當綠茶婊的嘛？？嘖嘖嘖～」。

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