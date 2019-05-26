控女兒開戶遭拐上床懷孕　名教授發傳單批播種者像「陳星」

▲教授認為自己女兒遭期貨業務拐上床後懷孕，竟發傳單說對方像「陳星」。（圖／達志影像）



突發中心／台北報導

一位陳姓大學教授2016年帶著女兒前往期貨公司開戶，替他們處理的楊姓業務對陳女一見鍾情，在同年2月2人就前往非洲模里西斯共和國、金門及日月潭等地旅遊，並發生性關係，導致陳女懷孕；教授對楊姓業務不滿，提出強制性交告訴被檢察官處分不起訴，他氣得跑到業務位在台北市的期貨公司發傳單，批評楊男「誘姦無知女性」、「其狼陰和陳○星如出一轍」等語，遭告誹謗，法官判他得賠1萬5千元，民事部分則得賠6萬元的精神撫慰金。

判決書指出，教授不滿帶女兒前去期貨公司開戶後，女兒就被楊業務員追求，並前往模里西斯共和國、金門及日月潭發生多次性關係；女兒事後說「我當下反應是覺得詭異，不知如何拒絕」、「會一再答應出遊均是因我自暴自棄，被性侵後有一種只能跟著他的感覺，所以性行為當下都沒有拒絕」等語，並提告楊男強制性交罪，但檢察官認為陳女性行為時沒有明確拒絕，事後也沒有懼怕等反應，認為陳女是自願發生性關係，全案不起訴處分。

但教授卻沒打算罷休，，2016年5月到楊男新到職的公司，發放寫有「楊○○/ 以教期貨為餌/ 旅遊為陷阱/ 誘姦無知女性/ 令受害者和其父母痛不欲生/ 其狼陰和陳○星如出一轍/ 問：他為什麼被○○期貨當局掃地出門？」的傳單，讓楊男認為名譽受損提告，法官依照加重誹謗罪判教授得賠1萬5千元罰金、緩刑2年。

此外楊男還提出民事的求償告訴，教授強調女兒因此已經罹患思覺失調，身為父親實在不忍才會發傳單，法官認為既然陳女與楊男的強制性交告訴已經不起訴處分確定，教授就不該再損害他人名譽，認為依法陳教授得賠償楊男的精神損失，判賠6萬元，全案仍可上訴。