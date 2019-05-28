射手女友火爆嗆「滾出去」…鬧翻還偷領錢　雙魚男崩潰：把我當工具人？

▲射手女友避不見面，卻還偷領原PO的金融卡！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTAS）

網搜小組／綜合報導

談戀愛時不分你我，等到吵架鬧翻才看清對方人格？一名男網友抱怨，與射手座女友熱戀半年，最近發現她交往前的秘密，兩人為此爭吵了一番，怎料女友現在翻臉不認人，甚至偷領原PO的金融卡，他感慨「把我當工具人？」

一名男網友在《mobile01》宣洩怨氣，他與女友是標準的雙魚座與射手座性格，交往半年期間濃情蜜意，但近日相處卻出了狀況，女友開始忽冷忽熱且意見分歧，多次爭執之下，「雙魚座的我，開始沒有了安全感，甚至開始起了疑心」。

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但壓倒戀情的最後一根稻草竟是電腦中的秘密，原PO說，前幾天幫女友重整電腦，把資料備份出來後，「我發現了一件讓我無法接受的事」．至於事情的原委，原PO不願透露實情。事後，原PO氣得質問女友，然而她一副理直氣壯回答，「根本沒有這件事，那只是玩笑話」，語畢後惱羞成怒趕人，揚言不想再看到原PO。

這段時間，女友避不見面也不回訊息，原PO心急去找她示好，怎料女友「直接把我當陌生人，看都不看一眼，立馬走人」。更傻眼的是，因原PO上班忙碌，深怕女友會寂寞，之前特地給一張提款卡，每隔一段時間會存3至4千元，讓她買喜歡的東西、跟閨蜜出去吃吃喝喝，如今彼此鬧僵，女友竟還領錢消費，「請問這到底是甚麼心態？」

▲網友建議原PO，快把金融卡拿回來！（圖／翻攝自Mobile01）

原PO無助詢問，「我該相信這件事只是玩笑話？把我當工具人？還是只是一時生氣？」求助文章掀起網友討論，紛紛回應「卡拿回來，雙方別聯絡一陣子」、「究竟是什麼事？而且是交往前的事，得勞您大駕去質問她？領您的錢去用是什麼心態，就不用白不用啊」、「直接拿錢給女人最傻，工具人無誤」、「最傻的就是直接拿錢給對方，換下一個的時候，記得改掉這習慣」。