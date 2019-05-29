孩子沒打招呼！長輩狠嘲諷「反正無路用」　媽怒氣值狂飆...引網共鳴

▲一名孩子因為不打招呼被罵「無路用」。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

許多孩子面對不熟悉的長輩到訪會害羞不敢出聲，但若因為這樣被罵「沒路用」似乎就有點過分了...一名媽媽表示，因為孩子遲遲沒開口向長輩打招呼，她決定緩和一下雙方的情緒，沒想到下一秒對方竟開口嘲諷孩子，「不稀罕啦，反正你們無路用」，讓她瞬間爆氣！

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文，「我真搞不懂長輩為何一定要逼著孩子打招呼叫人？孩子沒說話就被冠上『沒禮貌，你是啞巴嗎』的罪名」。

媽媽表示，孩子見到一名陌生的長輩，遲遲不肯開口打招呼，對方立馬威脅利誘，「等下不帶你去7-11買糖果了」，但孩子仍不為所動，正當她準備緩和一下長輩與孩子的情緒時，對方疑似因孩子沒對他打招呼感到顏面掃地，竟用台語對孩子惡言相向，「不稀罕啦，反正你們無路用！」

這句話也徹底惹怒孩子的媽，忍不住發文怒批，「你平常是有跟他們很親近嗎？憑什麼這樣說我的小孩？他們不想開口不符合禮貌標準我會好好管教，還輪不到你來罵！也請你管好你的嘴，與其逞一時口舌之快，不如好好想想為何他們不想甩你吧！」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言，「這種人才是沒水準」、「打招呼是基本禮貌，但是那種硬要妳叫還亂教訓的，很想翻他白眼」、「我小時候超討厭這樣的，我就是害羞啊…」、「超多這種長輩，要麼說當媽的不會教，要麼說孩子天生笨，不如誰誰家孩子」、「這種長輩超討厭！都說小孩怕生了，還一直碎念，煩死了！」、「看到人要打招呼這是基本禮貌，但是強逼著對方打招呼，那更沒禮貌」。

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