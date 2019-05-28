愛妻簽器捐「82字感性自白」　老公「欠揍留言」網笑翻

▲人妻簽下器官捐贈同意書，傳82字感性自白給丈夫。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事者無關）

地方中心／綜合報導

現代人思想逐漸轉變，許多人會選擇簽署器官捐贈同意書，待自己逝世後遺愛人間。一名人妻忘記自己曾簽下器捐同意書，28日上午收到簡訊通知時突然一驚，決定與丈夫聊聊，原以為老公會很感性地與她展開對話，沒想到卻與她的想像完全相反！

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，早上突然收到通知簡訊，「您好，台端簽署之『器官捐贈同意書』已完成健保卡註記」，讓她大吃一驚，遍尋腦中記憶仍毫無印象，經撥打電話確認後才知道，原來她曾在3月赴基隆長庚醫院簽署同意書，但她也相當豁達，直說「本來還在猶豫大體或器捐的說，簽了，就這樣吧，希望未來孩子們能夠認同」。

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由於人妻先前曾與丈夫聊過，老公的看法為不反對，但也同時反問，「未來我走了，妳願意讓人在我身上割來割去嗎？」當時她回答不出來，也害怕孩子們不認同，所以才遲遲不敢簽下同意書，但如今事已至此，她決定傳訊息向老公坦承。

▲許多人簽下器官捐贈同意書，若身故還能遺愛人間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻將簡訊內容截圖，並傳訊給丈夫：「老公，我也不知道什麼時候簽的，但既然簽就簽了，記得之前有跟你討論過，雖然我還無法接受身邊愛的人器捐，但我希望就算以後怎麼了，我能幫助其他想繼續活著的人」，還自嘲地表示，「雖然心臟可能很爛，胃可能常痛」。

她原以為老公會很感性地說一些話，結果...只見老公竟淡淡地回應，「人家是想繼續活下去，妳的不知道會不會害到別人」，讓她相當傻眼，直呼，「難怪我越來越想揍他」！

PO文曝光後，不少網友紛紛笑噴，直說「哈哈哈哈哈哈我笑了！他真的很不會聊天欸哈哈哈哈」、「能用總比沒得用強」、「這才是老公啊哈哈哈哈」、「老公還活著嗎」、「唉！也只有老公能這麼講了」、「很欠揍的留言」。

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