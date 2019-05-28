照顧生病男友！她辛苦下廚遭嫌「難吃沒天分」…瞬間掉淚：不是第一次了

▲原PO用心下廚卻遭到男友不斷潑冷水。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「男友說我沒天分，叫我以後都不要煮。」香港一名女網友表示，她和男友交往已經好幾個月了，對方前陣子身體不舒服，所以她就在放學後立刻下廚，想幫助男友的病趕快好起來。「因為我覺得外食真的太不健康，所以我就親自做飯，沒想到他吃沒幾口就開始批評『難吃』，還要我以後都叫外賣就好。」

苦主在IG「couple.murmur」上投稿寫道，「這已經不是第一次了，其實每次煮完飯男友都會批評，一下說調味料放太多，一下又說應該怎樣怎樣煮，一下又講味道應該是哪樣；但我朋友都說我煮的很ok啊，而且我自己吃也覺得不差，完全和地獄廚神或黑暗料理沾不上邊。」

▼男友不斷找佳餚中的缺點來嫌棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她接著說，「每次把美食拿給男友吃，都好像去參加比賽或是考試一樣，要給評審批評，但他卻說是想要我進步；可是不管我多麼花心思煮好這些料理，他永遠都能給我嫌到分數只剩『F』，讓我相當傷心。我曾忍不住掉淚喊說，請別再這樣了，不過他卻沒安慰我，只說我個性有問題，才會聽不進去人家的建議。」

原PO最後感嘆，「我平靜下來思考後，終於得出了一個答案：男友不會欣賞不要緊，批評我也不要緊，不珍惜我的心思更不要緊，其實，他有沒有我這個女朋友根本都不要緊。」暗示兩人關係最終破局。

▼女網友最後選擇放生男友。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網友看完原PO沉痛發文後都替她打抱不平，「應該在煮最後一餐的時候，裡面放滿瀉藥！」、「最大原因就是他不夠愛妳」、「早點分手也好」、「如果我也可以吃到女友的愛心料理，才不會花那個時間去嫌棄」、「叫妳男友自己來煮一次啊」、「建議分手，別再讓自己受委屈」、「一直被糟蹋，心會很累」。