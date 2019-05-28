ET民調／主打經濟牌奏效　國民黨總統初選郭台銘領先韓國瑜

▲郭台銘最近人氣水漲船高，所到之處都有民眾高喊「總統好」。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／台北報導

鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選力拼出線，最近忙著與鄉親搏感情，一方面貼近基層民眾，另外就是希望一舉拉高中南部的民調，而幾回下鄉「接地氣」，明顯看得出來郭台銘人氣水漲船高，所到之處都被大批郭粉包圍，沿途高喊「總統好」之外，「救台灣」、「發大財」更是許多基層民眾、地方民代的心聲，挺郭派熱情支持，希望他初選勝出後，總裁能用在商場上的霸氣幫台灣拼經濟。

鴻海董事長郭台銘經營事業有成，成為全國首富，此次投入國民黨總統初選，是否也能複製美國總統川普的商人從政成功模式，帶動台灣經濟發展、提高國內就業率以提高國人薪資水準？根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論帶領台灣開拓國際市場、帶動台灣經濟發展、提高國內就業率，還是提高國人薪資水準的候選人能力，均是郭台銘最獲得肯定。

《ETtoday新聞雲》於2019年5月23日至5月27日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成4,214份有效樣本。調查結果發現，不論帶領台灣開拓國際市場、帶動台灣經濟發展、提高國內就業率，還是提高國人薪資水準等四項的候選人能力指標，受訪者點名郭台銘的占比均在三成二以上，其次則分別是韓國瑜、蔡英文，但兩人的比例只各占兩成左右。





也因此在2020年總統選舉國民黨人選方面，郭台銘的支持度28.9%已超越高雄市長韓國瑜的25.9%躍居首位，至於前新北市長朱立倫及前立法院長王金平的支持度分別為8.6%及5.6%。

此外，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，而民進黨由蔡英文總統競選連任，與白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘39.0%、蔡英文24.2%、柯文哲19.9%；但民進黨若是由賴清德參選，與國民黨的郭台銘、白色力量柯文哲競逐時，三人的支持度排序則有所變動，三人排序變成郭台銘39.3%、柯文哲23.9%、賴清德14.8%，柯文哲從第三變成第二。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，三人的支持度排序為韓國瑜36.1%、蔡英文25.5%、柯文哲21.6%，柯文哲一樣位居第三；但民進黨若是由賴清德參選，與韓國瑜、柯文哲三人競逐時，支持度排序則是韓國瑜36.2%、柯文哲26.3%、賴清德的16.1%。





至於若假設台北市市長柯文哲最後決定不參選，在國、民兩黨傳統藍綠對決組合的候選人支持度方面，若國民黨派出郭台銘，對上民進黨仍是由蔡英文總統競選連任，支持度分別為46.5%：30.0%，郭台銘領先蔡英文16.5個百分點；如果國民黨的郭台銘，對上民進黨是由賴清德出馬，支持度分別為46.8%：21.9%，郭台銘更將領先賴清德24.9個百分點。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，對上民進黨的蔡英文，支持度分別為40.2%：34.1%，韓國瑜僅領先蔡英文6.1個百分點；而如果韓國瑜對上的是賴清德，支持度分別為40.4%：27.0%，韓國瑜也將領先賴清德13.4個百分點。





綜上所述顯示，2020總統選舉，如果柯文哲參選，國民黨不論推出韓國瑜或郭台銘，目前都有可能贏過柯文哲及民進黨的蔡英文或賴清德而勝選。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年5月23日至5月27日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為4,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年4月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。