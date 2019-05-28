　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／主打經濟牌奏效　國民黨總統初選郭台銘領先韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘抵達鈺通大飯店。（圖／記者賴君欣攝）

▲郭台銘最近人氣水漲船高，所到之處都有民眾高喊「總統好」。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／台北報導

鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選力拼出線，最近忙著與鄉親搏感情，一方面貼近基層民眾，另外就是希望一舉拉高中南部的民調，而幾回下鄉「接地氣」，明顯看得出來郭台銘人氣水漲船高，所到之處都被大批郭粉包圍，沿途高喊「總統好」之外，「救台灣」、「發大財」更是許多基層民眾、地方民代的心聲，挺郭派熱情支持，希望他初選勝出後，總裁能用在商場上的霸氣幫台灣拼經濟。

鴻海董事長郭台銘經營事業有成，成為全國首富，此次投入國民黨總統初選，是否也能複製美國總統川普的商人從政成功模式，帶動台灣經濟發展、提高國內就業率以提高國人薪資水準？根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，不論帶領台灣開拓國際市場、帶動台灣經濟發展、提高國內就業率，還是提高國人薪資水準的候選人能力，均是郭台銘最獲得肯定。

ET民調/2020國民黨總統初選郭韓出現黃金交叉　郭董主打經濟牌奏效（圖／ETtoday民調雲提供）

ET民調/2020國民黨總統初選郭韓出現黃金交叉　郭董主打經濟牌奏效（圖／ETtoday民調雲提供）

《ETtoday新聞雲》於2019年5月23日至5月27日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成4,214份有效樣本。調查結果發現，不論帶領台灣開拓國際市場、帶動台灣經濟發展、提高國內就業率，還是提高國人薪資水準等四項的候選人能力指標，受訪者點名郭台銘的占比均在三成二以上，其次則分別是韓國瑜、蔡英文，但兩人的比例只各占兩成左右。

ET民調/2020國民黨總統初選郭韓出現黃金交叉　郭董主打經濟牌奏效（圖／ETtoday民調雲提供）

也因此在2020年總統選舉國民黨人選方面，郭台銘的支持度28.9%已超越高雄市長韓國瑜的25.9%躍居首位，至於前新北市長朱立倫及前立法院長王金平的支持度分別為8.6%及5.6%。

此外，在藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，而民進黨由蔡英文總統競選連任，與白色力量的柯文哲競逐時，三人的支持度排序為郭台銘39.0%、蔡英文24.2%、柯文哲19.9%；但民進黨若是由賴清德參選，與國民黨的郭台銘、白色力量柯文哲競逐時，三人的支持度排序則有所變動，三人排序變成郭台銘39.3%、柯文哲23.9%、賴清德14.8%，柯文哲從第三變成第二。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，三人的支持度排序為韓國瑜36.1%、蔡英文25.5%、柯文哲21.6%，柯文哲一樣位居第三；但民進黨若是由賴清德參選，與韓國瑜、柯文哲三人競逐時，支持度排序則是韓國瑜36.2%、柯文哲26.3%、賴清德的16.1%。

ET民調/2020國民黨總統初選郭韓出現黃金交叉　郭董主打經濟牌奏效（圖／ETtoday民調雲提供）

至於若假設台北市市長柯文哲最後決定不參選，在國、民兩黨傳統藍綠對決組合的候選人支持度方面，若國民黨派出郭台銘，對上民進黨仍是由蔡英文總統競選連任，支持度分別為46.5%：30.0%，郭台銘領先蔡英文16.5個百分點；如果國民黨的郭台銘，對上民進黨是由賴清德出馬，支持度分別為46.8%：21.9%，郭台銘更將領先賴清德24.9個百分點。

反觀國民黨若是由韓國瑜出馬，對上民進黨的蔡英文，支持度分別為40.2%：34.1%，韓國瑜僅領先蔡英文6.1個百分點；而如果韓國瑜對上的是賴清德，支持度分別為40.4%：27.0%，韓國瑜也將領先賴清德13.4個百分點。

ET民調/2020國民黨總統初選郭韓出現黃金交叉　郭董主打經濟牌奏效（圖／ETtoday民調雲提供）

綜上所述顯示，2020總統選舉，如果柯文哲參選，國民黨不論推出韓國瑜或郭台銘，目前都有可能贏過柯文哲及民進黨的蔡英文或賴清德而勝選。

【調查說明】
本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年5月23日至5月27日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為4,214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年4月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

ET快訊
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目
蔡英文、賴清德二度會面　談總統初選

關鍵字：2020總統大選,鴻海,郭台銘,國民黨,ETtoday新聞雲,民調

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自信能吸「9成韓粉」！郭台銘5秒快問快答　解密為何愛喝波爾水

郭台銘嘉義搏感情　「出來救台灣是使命」也是基層民眾期盼

郭台銘嘉義搏感情　「出來救台灣是使命」也是基層民眾期盼

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

國民黨砲轟蔡英文霸道：李進勇案讓2020總統大選蒙上陰影

全球首創！去總統府住一晚　蔡英文：讓入住旅客成為友善大使

李進勇人事案強行通過　朱立倫：蔡政府傷害台灣民主

走訪台南工廠　朱立倫：賴清德任市長時沒顧好勞工權益

市長室遭入侵被批「消費前朝」　誰有鑰匙？王淺秋曝這些人有

黃金路段店家倒一片！高雄麵攤「生意掉4成」怒譙韓國瑜　高市府回應了

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

國民黨砲轟蔡英文霸道：李進勇案讓2020總統大選蒙上陰影

全球首創！去總統府住一晚　蔡英文：讓入住旅客成為友善大使

李進勇人事案強行通過　朱立倫：蔡政府傷害台灣民主

走訪台南工廠　朱立倫：賴清德任市長時沒顧好勞工權益

市長室遭入侵被批「消費前朝」　誰有鑰匙？王淺秋曝這些人有

黃金路段店家倒一片！高雄麵攤「生意掉4成」怒譙韓國瑜　高市府回應了

快訊／磋商總統初選　蔡英文、賴清德下午14時再度會面

ET民調／主打經濟牌奏效　國民黨總統初選郭台銘領先韓國瑜

高雄水門案？　黃暐瀚點出關鍵「10分鐘」疑點

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

25+12！BMW電動車計畫曝光　今年目標全球賣50萬輛油電車

黃文星加入《大時代》親密戲先報備　老婆大器誇茵芙「很正」

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

泰國計畫向全球旅客開收「旅遊稅」　每人泰銖100元

職災保險單獨立法下周預告　雇主沒投保發生職災最高可罰300萬

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

政治熱門新聞

嗆館長有7前科　李天鐸回應了！

若當總統薪水全捐！郭台銘承諾象..

快訊／李進勇出任中選會主委！

快訊／反對李進勇當主委　中選會..

郭台銘快問快答　解密為何愛喝波..

獨／韓國瑜辦公室移鳳山　真正原..

睽違5年國道起降！F-16V漢..

LIVE／李進勇人事案闖關　藍..

韓造勢10萬人　王：連宋配「溢..

雙手環抱蔣萬安...陳玉珍：他..

蔡英文上任首次戰備道操演　改良..

高嘉瑜自誇「可以唱跨年」　網：..

藍議員爆「Q版韓國瑜、爆炸頭」..

快訊／買冷氣、冰箱最多退稅20..

更多熱門

相關新聞

政治人物高喊拚經濟　謝金河：先把自己的管區照顧好！

財信傳媒董事長謝金河今（28）日在臉書以「有志大位者，請把自己的管區照顧好！」發文指出，「所有政治人物都喜歡把拼經濟掛在嘴邊，並且指責別人只拼政治，不拚經濟！」他認為，或許可以從這些政治人物所管區的企業股價來看拚經濟的本事。

王金平暗批韓國瑜：不是民調強就真正強

黃復興黨部：不得私下成立組織聲援特定參選人

起薪4開頭！鴻海兌現高雄投資　週五舉辦人才招募會

英賴粉29日黨中央聚眾對決　蔡陣營提3不原則

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面