王金平爆：陳水扁曾派蔡英文化解藍綠對立　「10幾年都沒有改變」

▲前立法院長王金平。（圖／記者陳玉攝，資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平28日表示，前總統陳水扁為了要化解台灣內部對立，曾找他與時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜合作，並讓時任陸委會主委蔡英文參與其中，解決藍綠對立的方案也擬出來；如今蔡英文執政3年期間卻毫無作為，兩岸也不穩定，「陳水扁都知道要做，但蔡英文卻什麼都不做。」

根據《聯合報》報導，王金平在受訪時指出，當時擬定的方案式為了要凝聚朝野共識，參考「波茨坦宣言」模式，透過朝野領袖與行政、立法兩院院長以領袖會議的作法定位兩岸問題共識方向，並推動與中國大陸互動的對話。

海基會前董事長辜振甫曾在海協會會長汪道涵面前強調，「中國大陸不能否定中華民國存在的客觀事實。」王金平指出，當時，蔡英文還是辜振甫的隨團團員，也參與1998年上海「辜汪會晤」的論述。他當時也和蔡英文表示，朝野要有共識，民進黨內的問題也必須要先解決；之後連戰因行政院無預警停建核四而取消「扁連會」，也沒有後續。

報導指出，王金平認為，過了10幾年，無論誰執政後都沒有改變對立和內耗，因此他當選總統後，會先解決這個問題，以他的17年立法院經驗所累積的信用和關係，可以朝野互談、消除對立，他相信只有自己做得到，沒有第二人，「這些問題若沒解決，台灣沒有希望。」