選不選總統一延再延　柯文哲：9月17日前決定

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲仍未鬆口是否參選2020總統，近日將表態的時程從6月延至8月。不過，柯文哲28日接受東森新聞《阿北真心話》專訪又拋出新的說法，表示自己會在9月17日總統登記截止日前決定，還笑說「過那天就不用決定」。

柯文哲表示，「我很不喜歡去選」，認為台灣很不正常的國家，這些都不應該發生，搞成這個局面，兩個黨不知道在亂什麼，還反問，「你有聽我說我要選嗎？」，奇怪，民調愈做愈高。他強調，「我是被鑿出來的 」，最後在逼問下吐出一句「我回去再想一想好了。」

柯文哲表示，2018選戰，他一直工作，只有選15天，但他說，「選總統15天很難啦」，但還是盡量不要讓選舉影響整個國家，沒有說不用上班市政做得好，每天要處理的要追蹤的，事情還是很多。

對於高雄市長韓國瑜拋出休假選總統的構想，柯文哲笑說，哪有什麼上班下班時間，他自己晚上12點還在發line，責任制的人沒有上班、下班。

主持人吳宇舒提到，韓國瑜遭到質疑是「落跑市長」，未來柯文哲也將面這項困境，對此，柯文哲僅回說，正常的國家不會發生這種事，台灣不是正常的國家，2018選舉結果就不正常，選連任的縣市長有6個失敗，佔了一半，這就是海嘯政治，一大堆人被淹沒，韓流也是海嘯力量，很多人都滅頂。