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子弟兵登報喊話「徵召蔡英文」 蘇貞昌撇清：好幾年沒看到他了

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」陷入泥淖，29日下午將再召開中執會討論。蘇系子弟兵前中執委蔡憲浩29日登報寫信給中執委，他說，「我大膽建議以中執會進行過半數的表決，徵召蔡英文同志繼續作為2020總統的候選人」。對此，行政院長蘇貞昌受訪時撇清，「我已經好幾年沒看到他了」。

蔡憲浩表示，他不代表任何派系，也絕對未與兩位候選人或其幕僚互動，也未曾向蘇貞昌院長報告，是基於個人對黨的使命感。他說這樣做必遭受各種批評，染黑染白染藍染黃甚至染紅，但明知應為而不為，將對不起多年來支持他擔任黨幹部的同志們，也辜負了一路栽培的蘇院長。

蔡憲浩指出，如果堅持要初選，不管結果如何都將造成黨內的不信任，甚至分裂，此例一開，總統將不再信任所派任行政院長，院長也不再信任部長，那麼民進黨人才培養必將中斷，甚至落入派系的鬥爭及恐怖平衡式的領導，因此喊話中執委直接徵召蔡英文，至於賴清德，他認為是民進黨非常重要的資產，也是因為使命感驅使所致，只是時機未到。

子弟兵登報喊話徵召蔡英文，蘇貞昌29日受訪時低調回應，「我已經好幾年沒看到他了，連電話都沒有，他要登廣告我不知道也不了解內容」。

▲▼蔡憲浩公開信。（圖／翻攝自由時報）

▲蔡憲浩公開信。（圖／翻攝自由時報）

▲蘇貞昌。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決,蘇貞昌

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