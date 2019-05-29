45歲有車有房「存款1003萬」　豐田單身男：結婚嗎？網猛勸錢不夠

▲男網友45歲想退休，掀起熱議！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導



不少人認為買房、結婚生子是人生大事，但口袋要多深，才能夠成家？一名年近半百的男網友問卦，目前事業有成也有房有車，身上更擁有千萬現金，無奈至今未婚無女友，該選擇無憂無慮的退休生活嗎？

一名45歲網友在《PTT》自爆，目前是黃金單身漢，存款多達1003萬元，且在汐止有一間10坪小套房，沒有貸款壓力，還有一台10年齡的豐田（Toyota）轎車當代步工具。

儘管有車有房、口袋也麥可麥可，看似人生勝利組的原PO，如今卻面臨生涯規劃抉擇，並拋出心中的疑問「這樣的條件可以退休嗎？如果是你還會有結婚的念頭嗎？」

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該文章掀起正反論戰，多數網友認為若這輩子單身，可慢活養老；但若想結婚成家，這筆錢可能不夠，「可以！一千萬的資本我可以錢滾錢」、「去享受生活吧」、「有小孩不可能，無牽無掛可以」、「加月退其實還不賴，如果有滿25年」、「全部自己花應該夠了」、「不換大房子、不娶老婆的話，可以（退休）」、「我比你小幾歲，但條件跟你差不多，或比你稍好一點點，不過我有小孩，我預計工作到60至65歲才趕退休」。

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▲網友認為不婚，千萬存款養老夠用！（圖／翻攝自PTT）

另外有人建議將存款拿去投資「一千萬可以了拉～投資定存股領股利生活」、「一千萬，存美金定存一年20萬左右」、「一千萬，買個三、四間收租套房，留兩百萬放著，有個8到10%利率」、「可以，買債券基金領配息過日子」。到底存多少錢才夠退休養老？日前基富通針對網路平台用戶調查，多數人認為退休平均年紀約60歲，且退休金要存夠2029萬元才夠用。

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