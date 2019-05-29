飛機餐沒電影級擺盤太醜　女友首次出國幻滅嫌：機票那麼貴怎麼這樣

網搜小組／綜合報導

一名網友28日在臉書「爆怨公社」分享同事小陳（化名）令人同情的際遇，他先前帶沒有出過國的女友去韓國玩，對方從上飛機前就開始期待飛機餐，準備起飛時也一直問，後來餐點終於送上來，沒想到卻因為「不符合期待」而開始擺臭臉，一下嫌椅子舊、一下子嫌窗外的建築物醜，「搭的是經濟艙一般票，不是私人飛機或頭等艙。當下聽到都不曉得該怎麼安慰他了，飛機餐在我概念中就是果腹用的，我更希望那兩個半小時可以用來好好補眠。」

▲小陳的女友第一次出國，出發前一直都很興奮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，因為最近要訂機票和同事聊起來，才知道小陳上次的韓國行根本就是另類的折磨，「他的女友從來沒出過國，所以這次去韓國玩很興奮，那天要上飛機前就一直期待飛機餐，準備起飛時也一直問什麼時候會上餐」，聽到這裡似乎都還很正常，同事搭的是最早的班機，肚子會餓也是正常的事。

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接著小陳繼續說，後來飛機餐終於送上來，女友卻傻住反問，「這是飛機餐？」他回答，「對啊，妳不愛吃嗎？」沒想到接下來就是一路臭臉加嫌棄，一下子嫌餐爛，一下子又嫌椅子舊、窗外建築物醜，總之看什麼都不順眼，「她說，『不是啊，這也太醜了吧，機票那麼貴，飛機餐怎麼是這樣的？』」，原來女友期待的飛機餐，是像電視、電影中那樣用漂亮餐盤裝著，旁邊還有玻璃酒杯的那種高級感。

▲女友以為飛機餐會像高級餐廳一樣，有漂亮的擺盤、餐點豐富。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO感嘆，聽到這邊自己都不知道該怎麼安慰小陳了，只好去販賣機投個飲料請他喝，畢竟對方搭的是傳統航空公司的經濟艙一般票，時程也只有兩個半小時，不是私人飛機或是頭等艙，「看到他因為這種事情被折騰，其實還滿同情他的。飛機餐在我的概念中就只是果腹用，我更希望那兩個半小時可以用來好好補眠。」

網友們看完也紛紛留言說，「如果要達到女友的期待，可能要VVVVIP的頭等艙才有那種等級」、「電影演的飛機餐都超豪華的啊」、「其實頭等艙的餐點也差不多啦，只是擺盤比較美而已」、「要吃到那種餐，不如自己買飛機再請個米其林主廚」、「我家小孩第一次搭飛機是坐廉航，沒餐沒電視，後來第二次出去，他很感動地跟我說，『媽，飛機上有餐、有電視可以看』」。

▼大多數人都認同飛機餐只是果腹用的，不需要對擺盤太強求。（示意圖／記者蔡玟君攝）