妻生理期快到！尪浴室見「公廁奇景」傻眼拍照質問　她笑噴喊：形象毀了

▲人妻忘記自己把衛生棉黏在牆上，老公見狀傻眼 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一位女網友日前因為生理期快到了，事先把衛生棉撕開準備好，待洗好澡後就可以直接貼，不怕忘記。沒想到最後蠢事還是發生了，先生一進到浴室就看到一幕「公廁奇景」，網友們也笑說還好不是被長輩看到，下次還是別這樣做比較好，怕還有衛生疑慮。

「真的生完小孩就會變笨嗎？」一位人妻在臉書「爆怨公社」中抱怨自己自毀形象，她表示日前上大號時，心想月經應該快來了，就先撕開一片乾淨的衛生棉黏一旁的牆上，等一會兒洗好澡後就可以直接黏貼。

請繼續往下閱讀...

沒想到她洗好澡後完全忘記這回事，就直接拍拍屁股走人，留下在公廁可看到的「衛生棉黏牆壁」景象。而老公見狀後，也立刻傻眼拍照傳訊息問她「這是什麼情形？」讓她美好的形象毀於一瞬間，不禁吶喊「它真的是乾淨的棉棉！」

▲有時候也會在公廁看到這幕......。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們也笑翻表示「我也會這樣黏」、「我都是黏在大腿上」、「還好不是被長輩看到」、「擦手巾啊！吸水力超強」、「形象能吃嗎XD」，還有人表示，終於理解為什麼外面公廁都會有類似的可怕畫面，「原來有些公廁帶屎衛生紙也是這樣來的」。

另外，也有人好意提醒原po下次還是不要這樣黏比較好，畢竟會接觸到私密處，「牆壁上的細菌被你黏住，然後在黏在你的內褲上，然後在繼續住在你的身體裡」、「這樣很不衛生，畢竟會接觸到私密部位」、「衛生棉放浴室好像不太好，會吸收到水氣養細菌」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！