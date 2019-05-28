睡到半夜3樓房間鑽出一條100公分錦蛇　她嚇到從床上跳起

網搜小組／綜合報導

「夢到蛇要拜土地公，那在房間看到蛇是要？」南投一名女網友28日在臉書「爆怨公社」PO出一張照片表示，半夜在3樓房間的櫃子上看到一條約100公分的錦蛇，雖然嚇了一跳，但還是和老公聯手一起把牠抓去放生。照片一公開，很快就有網友認出那是有最美家蛇之稱的黑眉錦蛇，而且還是保育類蛇種。

▲原PO在放有行李箱的櫃子上發現一條蛇。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，她目前住在南投埔里的山區，沒想到半夜竟然在3樓房間的櫃子上發現一條無毒的錦蛇，目測長度大概有100公分，看到的當下整個人瞬間從床上跳起來，「雖然牠沒有攻擊性，但要測試我們的警覺度，也不用在半夜裡這樣嚇人吧？」最後則是和老公合力將這位意外的訪客抓去放生。

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其他網友看到原PO分享的照片，紛紛留言表示畫面太驚悚，「如果是我遇到應該會瘋掉」、「在房間裡看到蛇當然是尖叫啊」；但很快就有網友認出，照片中的蛇其實是保育類的黑眉錦蛇，「原PO家根本小龍穴」、「最近也在朋友上班的社區抓到一條蛇，現在天氣忽冷忽熱，牠們應該是跑出來透氣」。

▲嘉義市消防局的消防人員也曾抓過黑眉錦蛇。（圖／嘉義市政府消防局提供）

其實，黑眉錦蛇（又稱黑眉曙蛇）屬於台灣四大家蛇之一，最長可以長到2公尺以上，牠們性情溫和且無毒，主要以老鼠、小型鳥類為主食，大多分布於平原丘陵以及山區，雖然是日行性的蛇種，但晚上也會出來「趴趴走」。

至於如果民眾在家中發現有蛇該怎麼辦，《ETtoday新聞雲》曾整理一篇懶人包報導，首先應該要先疏散小孩和寵物，再來要封鎖該空間並觀察蛇的動向，例如是否有躲到什麼物體底下，千萬不要試圖驅趕或把牠打死，因為大多數的蛇類對震動感知都很敏銳，動作輕一點比較不會造成刺激，沒有刺激，牠們也就不會亂衝亂咬。

假如民眾發現蛇沒有躲起來，這時可以拿出掃把、畚箕和有蓋的垃圾桶，將蛇掃進垃圾桶後再用重物壓緊上蓋，並通知專業單位協助處理。萬一這個方法失敗了，或是蛇一直躲著不出來，可以反貼膠帶（讓膠帶黏性面朝上），把蛇躲藏的物體圍起來，再致電專業單位協助。