車資80元客付藍色大鈔！運將見狀「38字連珠炮飆罵」　他提3點苦衷挺司機

▲ 計程車示意圖，與本文當事人無關 。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／綜合報導

下次搭計程車前還是準備好零錢，彼此都方便。一名女網友日前搭小黃時花了80元的車資，但當時她身上只有大鈔，司機收下後竟不爽開始一連串飆罵，讓她傻眼「什麼時候大鈔不能搭計程車了？」對此網友們也表示，這司機的確有點反應過度，但也有人替運將們道出苦衷。

一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨，她表示日前搭計程車到醫院時，因為知道自己身上的零錢大概不夠付80元的車資，加上醫院門口不宜久留，也就沒有仔細算零錢，趕緊掏出一張千元大鈔給司機找。

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沒想到司機大哥看到這張小朋友卻火大了，接著暴怒表示「你是沒零錢是不是啊？才80塊你拿那麼大張，我是要怎麼找錢？你是怎樣啊沒零錢不要搭啊！」原po當下覺得超莫名其妙，「大鈔不能搭計程車了？」只好向對方解釋自己現在身上只有這張。

▲ 千元大鈔可能造成運將困擾 。（圖／本報資料照）

這時司機先生又碎念說「才80塊你拿大鈔是來亂的是不是？」原po以為司機是因為沒辦法找錢才會大動肝火，但是對方下秒卻默默打開放錢的地方找錢，不過嘴巴還是沒有停下碎念。

原po經過這次的經驗表示，雖然自己沒有準備好零錢，的確是造成那位司機一些麻煩，但自己又不是沒付錢或是錢不夠，加上司機明明就有錢可以找，為何語氣不友善一點，還要碎碎念浪費彼此時間。

對此網友們也持不同看法，有人認為「他希望你跟他說：不用找了。那就天下太平了」、「所以乾脆不要給錢會不會比較不會讓他困擾？XD」、「連錢都找不出來做什麼生意」、「如果好好說乘客應該都很願意去便利商店買個小東西找開」。

▲若時間允許，也可以體諒一下司機，到便利商店換個零錢再付車資。（圖／記者陳俊宏攝）

不過也有人替小黃司機說出心聲，他表示很多司機之所以怕大鈔，是因為擔心收到假鈔或是被搶劫，再來他們也不喜歡備這麼多百鈔找給乘客，呼籲大家還是互相尊重理解一下，「有一次帶小孩去看診，也是忘了備百元鈔，結果司機說他沒得找，我請他等等我進去醫院換給他，他就說不用了，要我趕緊帶孩子進去看醫生！其實還是有很多好司機的。」

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