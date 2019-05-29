今各地水氣仍多　滯留鋒周末起「北部海面徘徊」全台4天防大雨

▲氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統，造成短時強降雨及劇烈天氣現象。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（29日）鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區也有局部短暫陣雨的機率，但整體來說越往南靠近鋒面越不穩定，中午過後中南部山區也有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，周六（6月1日）至下周二（6月4日）「滯留鋒」在北部海面徘徊，天氣較不穩定易有對流降雨，西南風及地形造成的輻合作用以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

氣象局指出，今受東北風影響，大台北地區及宜蘭整天氣溫偏涼，高溫約25、26度，其他地區高溫約27至31度，各地低溫22至24度。

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▲▼根據氣象局定量降水預報，今幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局說，周四（30日）鋒面南移至巴士海峽附近，南部及東半部地區仍要注意局部陣雨，其他地區為多雲到晴，北部氣溫也會回升，午後有局部短暫雷陣雨；周五（31日）天氣較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，周六至下周一鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定，其他地區也會有局部短暫的降雨，午後因熱力作用，有局部較大雨勢發生的機率。

▼氣象局估北部今高溫僅25度。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周二（6月4日）受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周三（6月5日）至下周五（6月7日）台灣地區為西南風環境，各地大多為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，惟降雨區域和強度仍有較大的不確定性。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周六至下周二「滯留鋒」在北部海面徘徊，幸好未直接影響台灣；不過，台灣在鋒面前暖氣團內，除了偏暖，天氣也比較不穩定，易有對流降雨，西南風及地形造成的輻合作用以及午後熱對流，皆可激發局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。