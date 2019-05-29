美的好朋友爆黑幕！柳林瑋37分滅火片瘋傳　王奕凱：這樣算詐欺吧

記者柯沛辰／台北報導

獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」在網上擁有27萬粉絲，但爭議不斷。創始員工、即將離職的小編28日出面爆料，指團隊從頭到尾只有一位醫師，就是創辦人柳林瑋，而且背後還有許多財務、稅務黑幕。當晚柳林瑋晚間8點20分直播滅火，指爆料者的指控與事實有很大出入，但網友不領情，直播僅維持37分鐘就結束。

「MedPartner美的好朋友」28日下午在粉專發文，但文章短短6分鐘就被移除。內容指控，團隊實際上只有創辦人柳林瑋一人是醫師，平台上的文章全是化學碩士、公衛碩士2位寫手匿名發布，並無醫師或藥師背景。另外，團隊雖宣稱絕不業配、自主尋找優質廠商，但卻球員兼裁判，自己開分身來推產品。

爆料者表示，他是團隊創始員工，也是粉絲團小編，但他不滿柳總是主張「真實是被建構出來的」，要求監控網路輿論、操縱言論，所以常在開會時與柳發生衝突，如今他終於被趕走，又不滿柳捲入性侵疑雲，決定向大眾道出真相。

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▲ 美的好朋友團隊宗旨 。（圖／翻攝自臉書／MedPartner 美的好朋友）

對此，柳林瑋28日晚間現身直播解釋，「有人盜用了我們的權限，發布了一則貼文，與事實有很大出入。」他說，發文的帳號確實是即將離職、被資遣的員工，但該員工否認發文，推說是被盜用，而且離開辦公室後隨即失聯，讓他不禁疑惑，倘若爆料內容都屬實、問心無愧，「為何不接公司電話？」

柳林瑋出示勞工局投保單據，強調他不是一人團隊，而是由9人組成，只是礙於個資，他必須把名字遮起來，「團隊只有一位醫師說法，是非常荒謬的指控。」他說，團隊還有很多醫師、藥師、營養師、物理治療師等朋友當顧問，所以只有一位醫師的說法有失公允，因為過程中有很多醫療專業者參與，只是未支領薪水。

柳林瑋表示，他無法說明這位發文員工為何被辭退，但文章內容提到的藥師、營養師部分，前者是因為對方寫的稿件同時供給其他醫療網站，團隊無法接受，所以請這位藥師離開團隊，雖然自此沒有全職藥師，但一直還是有合作的藥師做諮詢。

營養師部分，則是口頭說月薪6萬，「但這是一個錯誤的理解，因為單純寫搞很難給到6萬，工作內容其實還包括諮詢，但後來團隊沒有營養諮詢的業務，對方也沒做這樣的工作，所以一開始簽約給薪就沒開到6萬」，絕非片面減薪。

▲柳林瑋28日晚間親上直播滅火。（圖／翻攝自臉書）

柳林瑋強調，他確實創辦了「雪谷網路有限公司」，但一開始就講清楚不是捐獻、捐款或內容付費，而是「訂閱集資」、一個訂閱的行動，「類似的狀況在國內有很多，所以我們並沒有隱匿捐款這件事。」

面對網友質疑，柳林瑋解釋，他目前無法公布合作醫師的名單，只能由合作醫師自行決定是否公布，因為現在時機點比較敏感，他不願這些合作醫師被肉搜、攻擊，所以不公布名單。至於現在團隊裡面固定、持續在參與的合作對象，大約有醫師3位，藥師1位，營養師2位。

柳林瑋說，關於「開分身」這項指控，他看了其實很難過，雖然當初要揭露藥品的完整配方跟劑量，也允諾大家如果有利潤化只賺15%，但那時候公開徵求廠商，並沒有廠商願意承擔風險來做這件事，所以最後是他們拿出錢來做，同時也告訴大家「就是我們拿出來做這件事情，這是我們從頭到尾都公開的。」

兩位寫手的部分，柳林瑋也強調，「我們的編輯流程一直都非常清楚，不僅引用文獻，發出之前也會給有醫學背景的顧問看過，確認內容沒問題。」另外，我們都會給訂閱者開立發票，中獎也會通知大家，報稅部分也符合出版社營業稅減免規定。

柳林瑋表示，只要訂閱者請求內容授權，他們都會給，會求償的話大多是有廠商使用內容提供錯誤的醫療資訊，甚至做商業宣傳。至於向拿文章的醫院求償一事，是醫院拿文章內容去處理了一件國健署的專案，「這是一個不合理的狀況，所以我們才去跟醫院抗議，最後索取合理的授權費用，而非天價賠償金。」

▲「美的好朋友」創辦人、前台大醫師柳林瑋，曾參與太陽花學運，被稱為「社運醫師」。（圖／資料照）

柳林瑋說，「我們是一個資本額500萬元的公司，從2018年訂閱金額比較高後，我們的收入才有提高，之前是賠比較多錢的。在今年2月之前，雖然每個月有一些正的盈餘，但我們都沒做獲利分配，我本人過去3年也沒有領一毛錢的薪水。」

他強調，當初做這些事情，本來就是希望做一個知識平台，他在這個團隊的角色就是負責出錢，也從來沒有1500元的寫手這種事。之前徵求月薪10-15萬寫手，是徵求全職的醫師，後來改成年薪百萬是徵求全職藥師，兩者都要擔任寫手工作。

不過，觀看直播的網友似乎不太接受這些說法，紛紛提出質疑。對此，柳林瑋也在直播中道歉，承認這次澄清有些倉促，後續他會整理相關資料，讓大家更清楚地瞭解這些事情。

反觀爆料者這邊，原始文章被移除後，又另外在臉書成立了「美的好朋友不告訴你的事」，截至28日晚間24:00前，已經有超過1.2萬人按讚，而且文章下方還有許多人留言聲援，要這位離職小編不用擔心未來找不到工作，甚至不乏政治人物、企業、媒體及藝人，其中包括民進黨立委陳明文、趙天麟、藝人邵庭等，都歡迎爆料者來當小編。

與柳林瑋同樣參與學運的時代力量黨員王奕凱似乎也備感驚訝，忍不住在爆料文章下留言，「柳林偉這樣搞，算是詐欺了吧。」掀起熱議。

▼「美的好朋友」小編另立粉專，備份黑幕爆料文。（圖／翻攝自臉書／美的好朋友不告訴你的事，下同）