IMD世界競爭力評比出爐　台灣進步上升至全球第16名、亞太第4

▲台灣全球競爭力排名上升。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2019世界競爭力報告，新加坡擠下去年冠軍美國奪得第一，台灣的排名則在全球第16名，比去年上升一個名次，在亞太地區位居第4；中國則是第14名。台灣在4項指標中有2項進步，一項持平，在「經濟表現」指標則是退步一名。

IMD最新公布世界競爭力報告中共涵蓋了全球63個國家和地區，前三名分別為新加坡、香港、美國，美國是去年的冠軍，而香港則維持在第2。中國排名第14名，台灣則是比去年進步一名，今年總體排名第16，勝過澳洲、紐西蘭、馬來西亞、泰國、韓國及日本等國。



IMD的評比中包含了「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」四大類型，台灣在「企業效能」和「基礎建設」項目上皆有進步，「政府效能」表現持平，但是「經濟表現」排名比去年下滑一名，為第15名。



「企業效能」方面，台灣從全球第20名上升至第14名，其中「經營管理」上升到全球第4名，國發會認為，這項數據凸顯企業應變靈活彈性大、經理人具企業家精神、企業領導人具強烈社會責任感等。其他的指標像是生產力及效率、勞動市場、金融、態度與價值觀等排名都有上升

請繼續往下閱讀...

在「基礎建設」類型中，台灣為全球第19名，其中科學基礎建設全球第8、技術建設第13、醫療與環境進步4名至第29，但是「教育」排名下滑一名，為第20名，「基本建設」維持第39名，凸顯了台灣人口成長率落後，企業經理人憂心台灣用水取得、能源基礎建設等問題。

「政府效能」部分則是保持和去年一樣的第12名，「租稅政策」高居世界第5、「體制架構」、「社會架構」等項目皆有進步，「經商法規」持平，但「財政情勢」則是下滑2名至第12，反映政府債息占經常收入比率、各級政府預算餘絀排名滑落，惟企業經理人認為年金財源明顯改善。

最後，在「經濟表現」，台灣從去年第14下滑至第15名，其中「國際貿易」部分下滑了2名，來到第31名，反映商品出口走緩、出口集中度偏高以及觀光收入排名滑落，不過，經常帳餘額占GDP比率排名高居世界第3；「就業」則則滑落4名至第25、「價格」退步2名至第11。幸好，在「國內經濟」、「國際投資」方面都有進步。