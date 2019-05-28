病患Call緊急電話「肚子好餓，救我」　消防員心累嘆：不敢拒絕

▲病患若有需要，救護車必定會即刻趕到。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

緊急求助電話是病患在危急時刻所用，但是卻有不少人喜歡惡作劇亂打，讓消防單位感到無奈心累。香港消防群組近日流傳一張照片，內容寫著病患的病況為「因為站在麥當勞門口，所以肚子餓了」，要相關單位派出救護車來醫治他。不少人看到後氣得直呼「素質真的很差」；但也有人說，「寧濫勿缺，就怕漏掉真正需要求助的電話，只能請消防人員體諒。」

經常分享消防故事的臉書專頁「消防員的告白」，近日PO出消防群組內流傳的一張照片，內容寫著有「病患」因為「肚子餓」，所以想召喚救護車。原PO說，「看到這截圖，我的第一個反應是，假如我是那位控制中心的人員，依然會為這匪夷所思的病況作出調派嗎？我心裡明白自己也沒有這個膽量拒絕。」

▼消防員總會接到許多惡作劇電話。（圖／翻攝自臉書粉專消防員的告白）

他接著表示，「如果是我接到的話，或許會熱心地問對方，『你肚子餓之外，會不會同時覺得有點呼吸不順？』設法讓調派救護車的原因能更合理。」原PO也稱，「這些事（惡作劇）其實每天都在發生。事實上，控制中心的前線人員根本沒有拒絕召喚的權利，我相信，甚至連救護總長也沒有這個膽量，拒絕對濫用救護車的召喚作出調派。」

他無奈感嘆，「當然，我們可以義正嚴詞地說，沒有一個人能真正定論誰在濫用救護服務。是否濫用，就讓它留待病人自己的良心判斷。但是我們心裡是否真的能揮去那種想法，不去想這只是一種責任推卸的自我安慰？悍衛珍貴的救護資源，讓有需要的人能在危急的時候應用，究竟是誰的責任呢？」

▼有不少人喜歡隨意召喚救護車。（示意圖／CFP）

網友看完後紛紛在底下留言，「肚子餓不會自己買吃的嗎？」、「救護人員都忙到沒有時間吃飯，那些人也太過分」、「除非你血糖太低暈倒，不然請不要造成救護單位困擾」；也有人說，「說不定人家就真的有需要啊」、「這種事只能寧濫勿缺，碰到了也只能照做」、「要是真的發生什麼事，到時候又是消防單位的錯」、「各有各的難處」。