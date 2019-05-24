騎士禮讓救護車遭擊落！處理中一轎車再衝撞事故現場　警嚇歪急跳開

突發中心／新北報導

禮讓救護車的同時，也請注意路況。新北市三峽23日晚間發生一起因禮讓救護車而不慎追撞的車禍，一輛救護車鳴笛經過，一旁準備左轉的機車停車禮讓，卻遭到後方要左轉的轎車撞上，然而，警方到場處理的同時，又有一輛直行轎車沒注意到路口的事故現場，再度從後方撞上事故轎車，所幸事故僅造成騎士擦傷，沒有釀成人命。

▲機車路口禮讓救護車卻遭到後方轎車撞上。（圖／記者陳雕文翻攝）

23日晚間9時許，一輛胡姓男子騎機車準備從三峽龍埔路左轉介壽路，但這時一路鳴笛通過，胡男停車禮讓，而後方由夏姓男子所駕駛的轎車沒注意到前方路況，竟直接從後方撞上，導致胡男跌倒擦傷。

▲騎士倒地，所幸僅受到輕傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

事故發生後，雙方報警處理，但沒想到警方到場都沒處理完畢，一輛由林姓男子駕駛的轎車行經事故路口時，同樣未注意到事故現場，又撞上夏男轎車，所幸一旁處理車禍的員警及時閃開，才沒造成更多傷害，而目前警方也調閱路口監視器，以釐清事故發生的詳細原因及相關肇責。

▲警方到場處理車禍，卻又有一輛轎車未注意到事故現場撞上事故轎車。（圖／記者陳雕文攝）

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