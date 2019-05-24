偉哲企業捐贈救護車回饋社會　提升台南安定救護能力

▲台南市消防局舉辦捐贈救護車儀式，由方秀惠董事長代表捐贈，消防局李明峯局長代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局5月24日上午10時30分，於安定消防分隊廳舍前舉辦偉哲企業公司，捐贈260萬元救護車儀式，由方秀惠董事長代表捐贈，消防局李明峯局長代表接受。

偉哲企業有限公司成立於1994年，從事專業配綫器材的製造、代理與經銷，并承接和設計製造OEM的塑膠產品，至今已有25個年頭，於今在全體員工胼手砥足努力下，公司業務蒸蒸日上，為國內優良產業之一。

偉哲企業創辦人黃重憲先生於生前因熱心公益不遺餘力，曾任義警中隊長、並於2011年開始擔任安定義消分隊顧問，擔任期間更捐贈救命器及消防帽等裝備器材供救災人員使用。另外對於濟弱助貧總是義不容辭，於台南市安定區、善化區及88風災及受災最嚴重的高雄市那瑪夏區居民，每年都會固定布施白米及金援。2017年9月份，家屬依創辦人黃重憲先生心願捐贈佳里奇美醫院「社區居家照顧服務」社區巡迴服務車公務車1部，同時再捐贈10台骨科輪椅、1台特殊功能輪椅，1台便盆椅等，讓就醫的民眾有更便利的設備，持續地造福地方。

於今為讓創辦人黃重憲先生的大愛能夠繼續延續，方秀惠董事長再度捐贈救護車1輛給第四大隊安定消防分隊，希望能藉由訓練有素專業救護人員之手，來啟動精良緊急醫療救護系統，能夠救護更多民眾於危難之中，讓創辦人黃重憲先生生前熱心助人的光輝化為大愛，繼續的服務需要更多幫助的人，遺愛人間。

消防局說，為了讓有救護車需求的民眾能夠在到院前能獲得充份的救護技術，來減輕傷病患的痛苦之外，完善的救護器材更是不可或缺，此救護車內部除了配置各項最新型之救護設備外，此次車內的救護器材裝備可以說是一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用，不僅有效提昇安定地區民眾對本市「到院前緊急救護」服務工作的信賴，更使消防人員於執行急救工作能更能增添一份安全感，對於民眾生命安全的保障，更有著極為顯者的助益，亦提升到院前危急病患急救成功率及緊急救護服務品質甚鉅。