農地工廠發生大火最怕沒水撲滅！消防員無奈：救災難上加難

▲消防員工作權益促進會理事鄭少書說，農地蓋工廠是會有很嚴重的問題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環團今（22日）舉行記者會指出，5月7日台中市后里區廢輪胎堆置場發生大火，花了40個小時才完全撲滅，這背後反映出的嚴重問題是，周圍全是農業土地，引發當地社區、農民不安。怒批日前政府修正的《工廠管理輔導法》草案，可能將讓農地工廠就地合法，甚至永久發展。

消防員工作權益促進會理事鄭少書說，自己現在也是消防員，參與過很多各式各樣工廠火警，包含違建部分。從防災角度來看，農地蓋工廠有個很嚴重的問題，就是周遭的環境、道路跟消防栓設置都不是以工廠為規劃，道路可能不適合大型消防車進入，且消防栓可能都要拉上30至40條，一旦發生火災，不僅是造成附近作物汙染，救災上更是難上加難，因為一般消防車水量在沒有後續補充情況，根本打不了幾分鐘。

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國立交通大學副教授單信瑜表示，若農業工廠無限期就地合法，長期來看救災風險是提高的，且萬一發生意外，相關消防用水是直接流入附近水道，對周遭農地有一定的汙染風險，甚至是造成農地損害。

▲環團舉行拒絕農地違章工廠無期限記者會。（圖／記者許展溢攝）

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀說，工廠風險能夠在事先進行控管，遠大於事後補償等動作，因此真正落實汙染源源頭管制、國土計劃分區才能確保民眾的環境安全。假設依現在工輔法修法草案來看，未來具環境風險的農地工廠將可就地合法或在農地永久發展，這樣的修法非但沒有為人民排除環境風險，反而架空所有國家風險管控的法規，讓各種潛在風險持續威脅國家的工安、農安及食安。

台灣農村陣線議題專員王章逸指出，農地工廠火災造成的空氣汙染會傷害居民及周遭環境，但大部分人沒看見的是，滅火灌救的大量用水混著各種化學物質流入農地，將會汙染農地和灌溉用水。過去數十起的違章工廠火災，都凸顯出政府對農地工廠風險管理的無知。

▲▼彰化縣環保聯盟總幹事施月英拿出石蚵挖開表示，有黃色、橘色甚至綠色。（圖／記者許展溢攝）

地球公民基金會山林國土組專員吳其融說，目前政府修法的方向將導致違章工廠永久留在農地，不只體現經濟部門長期產業治理外部化的心態，更導致整體消防安全以及環境風險，持續缺乏控管。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英拿出在彰化鹿港洋仔厝溪出海口的石蚵挖開表示，該出海口上游就是農地工廠坐落集中營，更是水五金、電鍍廠的大本營，導致廢水除引灌到農地上，還流到大海，挖開的石蚵有黃色、橘色甚至綠色，反問這種工廠政府能讓他們就地合法？環團最後呼籲，工輔法的修法應有落日期限，且環保署和農委會也應審核工廠製程決定是否非屬高汙染。