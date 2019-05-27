影／陳菊前攝影官夜闖韓國瑜市長辦公室！偷竊行蹤被拍下至少5次

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

位在高雄市政府四維行政中心的市長辦公室，驚爆被隸屬於前市長陳菊編制內的吳姓攝影官，在春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，根據了解，發現他至少偷偷進去市長室至少5次，27日召開偵查庭，韓國瑜也說，有人闖進他的辦公室已經不是第一次，希望檢察官趕緊調查清楚。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

根據了解，這名吳姓官員是前市長陳菊的攝影官，後來行為舉止不當、工作表現不佳，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處擔任技工，今年春節期間，他闖進韓國瑜位在四維行政中心的市長辦公室，被巡邏的警衛發現，並且在他身上找到市長室鑰匙，並且同時轉報轄區苓雅警分局。

根據了解，他被監視器拍下進出市長辦公室至少有5次，後續吳嫌也交出竊得的前後任市長的紅包袋、文宣品等物，目前吳嫌已經被以竊盜罪嫌送辦。

對此韓國瑜表示，「我們覺得這個偷闖我辦公室的似乎已經有了好幾次，他所求為何，的目的何在？是不是有裝一些類似監聽器來監控新的市長，我希望檢察官能做一個紮實、明確、清楚的調查。若換一個新的市長就被監控的話，民主社會、民主國家怎麼可以這個樣子？我希望檢察官趕快調查個水落石出，然後讓高雄市的民眾能夠了解，真的是有政治企圖在裡面，是不可原諒，就這樣我們一些靜待司法調查。」