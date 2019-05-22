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斗煥坪新訓班長點名「50人到齊」…兵：還有弟兄上廁所沒回來　恐怖真相曝

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斗煥坪營區、斗煥坪新訓中心。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO說，當天他們抵達看起來像森林的訓練場進行「單戰」。圖為斗煥坪營區外的單戰訓練場。（圖／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

「無論班長點名幾次，人都沒少，但剛剛那個兵就沒有回來...直到副連長想起來了什麼…」一名退伍弟兄分享在苗栗斗煥坪新訓中心遇到的靈異故事，後來長官想起當天是4月12日，「從那次以後，我們連上不再去營區外的森林上課了...這是第一次全連50人在白天看到了不可思議的事情。」

原PO發文回憶，當時剛入伍兩周，許多人都在適應軍中環境，有些人半夜裡偷哭，有些人輾轉難眠，「而我卻有種熟悉的感覺」；對很多男生來說，這是他們最脆弱的時候，也最希望女友能安慰、鼓勵他們，「因為我們彼此都還不熟悉，甚至對方叫什麼名字都不知道....」

請繼續往下閱讀...

原PO說，某天一早在連集合場集合，準備離開營區，帶所有裝備前往附近的訓練場所，實施單戰課程；在部隊要離開營內時，連長說要請旗儀式，但無論旗手怎麼請都請不動軍旗、拿不起旗子，「明明可以輕鬆拿起，但那天就像被黏住了一樣拿不起來⋯⋯直到連長親自請旗才順利完成。」

▼原PO說，民國103年在斗煥坪營區當兵。圖為營區大門。（圖／翻攝Google Map）

斗煥坪營區、斗煥坪新訓中心。（圖／翻攝Google Map）

文中提到，由於請旗的延誤，造成訓練時間被影響到，當他們抵達看起來像森林的訓練場後，班長說「各位弟兄，待會休息10分鐘，要小便的跟著班長走，10分鐘後回到現場集合」；10分鐘後哨音響起，班長開始點名。他還原當下連隊對話：

班長：集合，現在開始點名...
（就在班長點名到第6個人的時候，隊伍之中有個人舉手。）
班長：舉手幹嘛？說！
士兵：想上廁所...
班長：O！剛剛為什麼不去，快去快回，離開！
班長：所有人坐下原地休息，等他回來再點名。
（該名士兵緩慢離開，由於他鋼盔戴很低，看不到臉，加上他看起來很虛弱，應該真的很不舒服⋯10分鐘了，人還沒回來，此時班長抽完菸跑來說，來集合，現在開始點名。）
班長：嗯，到齊了！
（此時又有一個高士兵舉手）
班長：又幹嘛？
高士兵：班長，剛剛那個弟兄還沒回來…
班長：放你媽屁，你意思是我點名有錯囉？
班長：排頭報數！
李士兵：報告應到50人，實到50人，完畢！
班長：看吧！ 哪裡有問題？
高士兵：可是剛剛真的沒人回來，我們都坐在這等，他還沒回來，不信，你問大家。
其他士兵也起鬨說：對啊，沒人回來！
班長：剛剛上廁所的是誰？

▼原PO連隊當時到營區外進行單戰，沒想到遇到「學長」。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

「士兵們你看我，我看你，沒人認出剛剛是誰…」原PO說，無論班長點名幾次，人都沒少，但剛剛那個兵就是沒有回來，直到副連長想起來了什麼，上前提醒班長「今天是4/12」。

「班長似乎想起了什麼，於是回報連長此事後，連長下令收操⋯⋯返回營區」，原PO指出，當晚連長跟大家說，「今天大家運氣好，看到了以前自殺的學長，藉此機會教育，人一旦自殺了，就會不斷循環自殺的過程中，希望各位有困難向我們反應，不要貿然做出後悔的事情⋯⋯你們的學長，祂就是在訓練期間藉故離開後尋短。」

原PO表示，「從那次以後，我們連上不再去營區外的森林上課了...這是第一次全連50人在白天看到了不可思議的事情。」此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，原PO回應網友的問題說，自己民國81年出生，103年在斗煥坪當兵，這名學長是在廁所自殺。

▼原PO分享新訓時的鬼故事，引發討論。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

一名在斗煥坪營區退伍的人說，「以前晚上落跑都翻牆從墳墓的小路通到加油站，其實在那服役過的幹部多少都有些經歷，故事還滿多的。」還有人指出，在斗煥坪當兵時，有新兵上吊輕生，「排長洗臉時抬頭，從浴室大鏡子看到後面的兵吊在那，嚇得連滾帶爬出來。」

其他人留言，「斗煥坪真的滿多靈異故事，還好我沒遇到，4個月路過」、「我知道你說的森林在哪....可是沒遇過」、「奇怪了…我斗換坪、關西都待過，我怎麼都沒聽過這些故事」、「斗煥坪燒餅夾雞排好吃，營站旁邊是墳墓」。

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關鍵字：斗煥坪,新訓,靈異公社

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